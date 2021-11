Il n'avait pas encore donné lui-même de ses nouvelles. C'est chose faite depuis lundi soir. Sergio Agüero a publié un message sur les réseaux sociaux 2 jours après sa sortie inquiétante à la 40e minute du match entre le FC Barcelone et Alavès (1-1). L'attaquant argentin s'est allongé sur la pelouse après avoir posé sa main sur la cage thoracique et le cou, éprouvant des difficultés à respirer normalement. Il avait quitté le terrain en marchant avant d'être évacué vers un hôpital pour faire la lumière sur ses douleurs thoraciques. Lundi soir, le Barça a annoncé que son joueur serait éloigné des terrains pendant 3 mois afin de pouvoir établir un diagnostic précis et entamer sa convalescence. «Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération, a écrit l'ancien joueur de Manchester City sur son compte Twitter. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien et d'affection qui rendent mon coeur plus fort aujourd'hui.» Selon le journal El Pais, les examens cardiologiques auraient détecté une arythmie cardiaque. Cela peut se traduire par des battements de coeur irréguliers, des essoufflements, des douleurs thoraciques, des palpitations ou des vertiges. Le quotidien Sport indiquait que Sergio Agûero aurait déjà été victime d'un épisode similaire lorsqu'il était âgé de 12 ans. «Kun Agüero a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique du Dr. Josep Brugada, a indiqué le Barça dans un communiqué. Il sera absent 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation.» Le joueur de 33 ans a rejoint la Catalogne, l'été dernier, libre après son départ de Manchester City.