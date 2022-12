À défaut de projets structurants et un développement environnemental adéquat, susceptibles de mettre en valeur le statut de la wilaya d'Annaba, le concours de volontés bienveillantes reste le facteur essentiel pour séduire les hôtes attendus du CHAN (championnat d'Afrique des nations). Cet événement sportif suscite l'implication de tout un chacun, car il y va d'une image de marque qu'il faut présenter. Redorer un blason terni relève de l'impossible. Puisqu'en dehors de la réhabilitation et la modernisation des deux stades, rien ou presque n'a changé à Annaba. Les aménagements opérés au niveau du point giratoire d'El Hattab restent insignifiants comparativement à d'autres wilayas. Toutefois, le challenge repose sur l'implication des uns et des autres.

Un panel d'acteurs de différents secteurs concernés, chapeautés par le premier responsable de la wilaya d'Annaba. Comptant sur les diverses équipes pour réussir cet événement sportif, Djamel Eddine Berrimi a responsabilisé tout le monde y compris la société civile. Annaba est à 90% prête pour accueillir l'événement au bonheur des amoureux du football. À l'effet de donner au CHAN une connotation purement sportive, le chef de l'exécutif multiplie les sorties et les réunions afin de préparer le climat et les conditions requises pour ce genre d'événements. Dans ce contexte, la rencontre de sensibilisation et de concertation organisée par l'Assemblée populaire de wilaya (APW), au siège de la wilaya traduit les efforts consentis par les responsables locaux de la wilaya. Supervisée par le wali, la rencontre a été une occasion pour sensibiliser sur l'importance de la compétition et un appel à la société civile à adhérer davantage pour la réussite de l'évènement. Les différents acteurs concernés chacun en son secteur ont également fait l'objet d'une sensibilisation. Si les imams ont été appelés à sensibiliser les fidèles sur l'importance et l'impact de l'événement, la direction de la jeunesse et des sports a quant à elle, été sollicitée pour sensibiliser les supporters.

Mais le premier facteur de la réussite reste la société civile. Avec ses différentes mailles, dont les associations, la société civile est appelée à jouer un rôle prépondérant en matière de sensibilisation, afin de donner une belle image de la wilaya d'Annaba. Pour cela des ateliers ont été ouverts afin de regrouper les bénévoles, représentants des associations et de la société civile pour participer aux préparatifs de l'événement.

À cet effet, des groupes ont été chargés des tâches, entre autres, du tourisme, du secourisme et de l'hygiène ainsi que des supporters. En plus de la sensibilisation et préparation la population à accueillir le public sportif étranger. En somme, population et supporters sont invités à faire preuve de civisme afin d'honorer le pays et la wilaya.