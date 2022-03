Afin que la structure soit prête pour accueillir les matchs des équipes en compétition du CHAN-2023 programmés au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba, les autorités locales passent par la méthode la plus cartésienne, avec la création d'une cellule de wilaya pour le suivi des travaux de réhabilitation de cette infrastructure. L'organe a été installé par le wali, Djamel Eddine Berrimi. Cette cellule de suivi se compose du secrétaire général de la wilaya et les différents secteurs concernés par le processus de réhabilitation, ainsi que les services de sécurité de la wilaya. Selon les précisions apportées dans un communiqué de la wilaya, les travaux du projet de réhabilitation de la structure sportive en question consistent à la restaurer et la reconsidérer, selon les normes et exigences reconnues par la FIFA et la CAF. Dirigée et supervisée directement par le wali, cette cellule de suivie est appelée à assumer les missions qui lui sont confiées, à savoir effectuer des inspections en continu sur le terrain pour suivre l'avancement des travaux. Les membres de cette cellule de suivi doivent impérativement enregistrer les lacunes et les difficultés rencontrées par l'entreprise chargée de la réalisation. Il est également souligné que les éléments de cet organe doivent tenir des réunions périodiques pour, justement, résoudre toutes les lacunes et difficultés avant la date de l'événement sportif. Par ailleurs, cette cellule est aussi chargée d'accompagner l'entreprise de réalisation jusqu'à la livraison des travaux convenus à temps. En attendant l'achèvement des travaux de réhabilitation dans ce stade, il faut noter que la wilaya dispose d'importantes infrastructures de base, dont le CREPS (centre régional), plusieurs salles omnisports, piscines olympiques et semi-olympiques et de deux grands stades, en l'occurrence Akid-Chabou et le 19-Mai 1956. D'une capacité d'accueil de 56 000 supporters, ce dernier stade est considéré comme le 2e plus grand en Algérie après celui du 5-Juillet-1962 d'Alger. Retenu pour accueillir des matchs du CHAN 2023, le stade de Annaba a été fermé pour rénovation. Les travaux consistent en l'installation des sièges et une réfection des vestiaires, entre autres. Rappelons que le championnat d'Afrique des nations CHAN-2023 est réservé aux joueurs locaux, évoluant dans les Championnats nationaux. Il se tiendra du 8 au 31 janvier, après avoir été reprogrammé pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19.