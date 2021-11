Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Real Madrid, Brahim Diaz (22 ans), est pourtant en train de s'épanouir très loin du club merengue. Le milieu offensif espagnol, prêté au Milan AC depuis l'été 2020, était barré par une concurrence trop forte à la Casa Blanca et semble bien plus épanoui dans les rangs milanais. D'ailleurs, le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne s'y est pas trompé. Selon les révélations du quotidien espagnol AS, le Real Madrid mettrait tout en oeuvre pour parvenir à casser le prêt de Brahim Diaz au Milan AC, qui court jusqu'en juin 2023, pour le faire revenir dès cet été. Une demande formulée par Carlo Ancelotti, mais le technicien italien pourrait bien avoir du mal à atteindre cet objectif avec Brahim Diaz.