Après le départ de l'entraîneur Zinedine Zidane, lassé, au terme de la saison, le Real Madrid a très rapidement réagi avec la nomination officielle de Carlo Ancelotti, mardi, sur le banc des Merengues. Malgré un contrat jusqu'en juin 2024 avec Everton, le technicien italien était la priorité absolue du président madrilène Florentino Pérez. Visiblement, le club anglais n'a d'ailleurs pas représenté un véritable obstacle sur ce dossier.

Les différentes parties concernées ont facilement réussi à s'entendre avec une indemnité, dont le montant n'a pas été dévoilé, en faveur du récent 10e de Premier League. De son côté, Ancelotti a été séduit par cette approche de son ancien club avec un bail jusqu'en juin 2024. «Même si j'ai apprécié être à Everton, j'ai eu une opportunité inattendue qui, je crois, représente le bon choix pour ma famille et moi en ce moment. Je rejoins le Real Madrid», a-t-il fait savoir dans un communiqué. Avec le Transalpin, Pérez a eu la volonté de miser sur une valeur sûre, qui a déjà fait ses preuves à la tête de la Maison Blanche. Pour rappel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a eu un premier passage (2013-2015) réussi au Real en remportant notamment la Ligue des Champions (2014), la 10e de l'histoire des Madrilènes, la coupe du Roi (2014), la Supercoupe d'Europe (2014) et le Mondial des Clubs (2014). Pour le Real, ce choix va en tout cas apporter de la sérénité. La fin de l'aventure avec Zidane a été particulièrement tendue et Ancelotti est ainsi perçu comme un «artisan de la paix», capable de ramener de la quiétude. Avec sa grande expérience et sa classe, l'homme de 61 ans va avoir un joli défi devant lui: incarner un nouveau cycle à Madrid,

qui vient de connaître une saison blanche.