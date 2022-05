Les supporters du Mouloudia d'Oran sont soulagés par les résultats réalisés par leur équipe sous les commandes du coach Abdelkader Amrani. Aucun des Oranais n'ose ignorer les exploits de cet entraîneur qui a sauvé la citadelle des Hamraoua d'une chute libre après un début de parcours boiteux, marqué par la multitude des événements la tirant vers le bas. L'arrivée de Amrani a d'autant plus été salvatrice que ce dernier s'est, tout en reconnaissant la faiblesse du team lui ayant été confié et la rude mission l'attendant, attelé à sauver ce qui reste des meubles. D'où la reconnaissance de ces Oranais n'ayant pas trop tard en rendant à César ce qui appartient à César, reconnaître le travail colossal de ce coach discret, peu bavarder mais travailleur. En effet, les supporters de l'équipe mettent de côté les délires et les déboires de cette saison et songent d'ores et déjà à la saison prochaine. Dans le tas, la barre technique et à sa tête l'entraîneur Amrani constitue le sujet dominant des discussions. Pour peu que l'on maintienne en place pour former une équipe battante, donnant du spectacle et répondant aux aspirations des supporters de club ayant, depuis sa création, joué les premiers rôles», insiste- t-on un peu partout, y compris dans l'entourage immédiat de Youcef Djebbari. La première exigence pour les supporters est que l'entraîneur Abdelkader Amrani soit maintenu à la tête de la barre technique de l'équipe, et ce au vu de l'énorme travail qu'il accomplit. «Il n'a perdu qu'une seule fois lors de la phase retour», a-t-on indiqué, expliquant que «Amrani a réussi à rendre l'équipe solide alors que ses bases étaient menacées». En attendant, seul Youcef Djebbari détient le secret ou encore la réponse à cette question pressante, émanant des supporters. Ces derniers ont tranché au profit d'Amrani. Le MC Oran est à trois points de la fin du cauchemar en assurant son maintien en championnat de Ligue 1 de football. Cette équipe est invaincue depuis onze rencontres. Le dernier exploit qu'elle a concrétisé remonte à vendredi. Les Hamraoua ont accroché un concurrent potentiel en course pour sa survie, le maintien en division d'élite. Il s'agit du NC Magra qui n'a pas réussi à s'imposer alors qu'il évoluait sur son terrain. Les Oranais, qui comptent un match en moins avant deux journées de la clôture de la saison, confortent leurs chances de rester parmi l'élite après un exercice très compliqué au cours duquel ils ont joué avec le feu. «Le mérite revient à l'entraîneur Abdelkader Amrani», renouvelle- t-on, ce dernier a pris les commande du club dès la fin de la phase aller. Il a réussi à surmonter tous les obstacles alors que, tout comme Aït Djoudi et Bouakaz, il a déploré les limites de son effectif, notamment sur le plan offensif. En quatorze rencontres de la seconde manche de la Ligue 1, les protégés d'Amrani n'ont perdu qu'une seule fois, une défaite qu'ils auraient pu éviter à domicile contre l'O Médéa le 5 mars dernier.