L'entraîneur de la JS Kabylie Abdelkader Amrani, a décidé de poursuivre son aventure avec la Canaris, trois jours après avoir annoncé sa démission, à l'issue de la défaite concédée samedi à domicile face à la JS Saoura (1-2), dans le cadre de la 11e journée, a annoncé le club de Ligue 1 Mobilis de football sur sa page officielle Facebook. «Après de longs pourparlers entre la direction du club et le coach Abdelkader Amrani, ce dernier continuera son aventure avec la JSK. La direction qui, faut-il le préciser, a rejeté la démission de son entraîneur et a renouvelé à ce dernier toute sa confiance», a indiqué la JSK dans un communiqué. La JSK est en train de réaliser l'un de ses pires débuts de saison, en occupant actuellement la 15e et avant-dernière journée avec 5 points seulement, et deux matchs en retard à disputer. «Les deux parties sont animées d'une grande détermination pour pouvoir tirer le club de la crise de résultats qu'il traverse et aspirent à faire revenir la sérénité et la performance», précise la même source. Par ailleurs, la JSK a également annoncé le limogeage de l'entraîneur des gardiens Aomar Hamenad, remplacé par Lyes Benhaha, ce dernier a exercé son métier dans plusieurs clubs à l'image du MC Alger et l'USM Alger. Pour rappel, la JSK est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique.