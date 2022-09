Il a à son actif une victoire et un match nul. Ce qui éloigne déjà le spectre des défaites successives. Mais, un rude travail l'attend en urgence. L'entraîneur Abdelkader Amrani devra remettre de l'ordre dans l'effectif de la JS Kabylie et booster leurs aptitudes mentales et physiques. Les camarades de Nezla ont souffert d'une pression terrible depuis la reprise du championnat, ce qui a gravement impacté leur mental. Mais le mal n'est pas restreint à ce niveau-là, car les joueurs de la JSK n'ont pas montré des capacités leur permettant de croiser le fer avec des clubs bien huilés. Aussi, le report du match prévu après-demain vendredi chez le Hillal Chelghoum Laïd de deux journées pour se jouer dimanche 2 du mois d'octobre représente une occasion en or pour le coach Amrani qui a ainsi plus de temps à mettre à profit dans les préparations. Selon des sources proches du club, ce dernier aurait signifié à Iarichane le faible niveau des joueurs sur les plans mental et physique. Deux difficultés qui pourraient entraver son travail très urgent. La pression subie par les joueurs depuis la reprise du championnat pèse toujours et apparaît dans le comportement des Canaris sur le terrain. Physiquement, ces derniers ne sont pas meilleurs comme il a dû le constater lors des deux derniers matchs où les joueurs de la JSK ont dû se replier en défense à cause de la fatigue. Il est très urgent de remettre les Canaris en forme sur tous les plans. Amrani doit booster les Canaris sans plus attendre, car la compétition africaine est déjà lancée. Vendredi 7 octobre, la JSK devra croiser le fer avec le club togolais de l'Asko (Association Sportive de la Kozah Football Club) sur son terrain au Togo dans une rencontre comptant pour l'aller de la deuxième manche de la phase éliminatoire. L'adversaire n'est pas facile à manier. Il est premier au classement dans le championnat togolais avec des joueurs internationaux. Les Canaris devront trouver les ressources nécessaires pour revenir avec un bon résultat. Un bon résultat qui leur permettrait d'aborder le match retour en Algérie avec de bons pronostics de qualification. Par ailleurs, il convient de rappeler que la mission d'Amrani n'est pas aisée. Ce dernier se lance dans un véritable défi qui a eu raison de José Riga pourtant connu sur le continent européen où le football est plus professionnel. Riga, avec ses grandes qualités, a échoué à remettre de l'ordre dans l'effectif des Canaris. Aussi, coach Amrani s'engage dans une mission difficile d'autant plus que le club kabyle est engagé dans une compétition africaine avec l'obligation de jouer les premiers rôles. En tout cas, il signe un début de travail prometteur qui commence à rassurer la direction et les supporters.