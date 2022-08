Le feuilleton, se tournant dans la citadelle des Hamraoua, se poursuit. Si chacun de ses épisodes comprend des séquences pleines de suspense, cette fois-ci, le coach Amrani a pleinement joué son rôle en signant son retour paradoxalement par un départ aussi arrivé. «Mon retour à la barre technique du club a été motivé par les supporters et le wali d'Oran, mais je pars cette fois-ci», a affirmé le revenant Amrani. Plus que déterminé à aller de l'avant dans sa décision, Amrani ne voit aucune raison pour se maintenir en annonçant: «Mon départ est, cette fois-ci, définitif.» Quelle mouche a donc piqué l'ancien entraîneur des Hamraoua pour signer son départ alors qu'il n' a aucunement pris les manettes des commandes du club qui a, lui aussi, signé un départ boiteux dans le championnat en lâchant face à l'équipe du RC Arba? Il est certain que l'ancien coach du Widad Tlemcen a fait preuve d'une longue patience en ne versant aucunement dans la rancune ni dans les calculs manipulateurs. Il n'est cependant pas amnésique ni dupe à telle enseigne qu'il se laisserait emballer rapidement par les «yeux doux» se faisant de part et d'autre. De prime abord, Amrani n'a pas réussi à convaincre Youcef Djebbari à faire montre de hautes décisions en se passant des services de certains membres de la direction du club à leur tète le bras droit de Youcef Djebbari, à savoir Rafik Cherrak. Celui-ci n'a, selon certaines sources, pas jugé utile de sortir de sa léthargie lorsque Amrani a annoncé la première fois son départ alors que celui-ci a joué un grand rôle dans le sauvetage du club de la relégation la saison écoulée. Aussi, le coach Amrani a estimé que la direction du club a même versé dans le désaveu voire dans le mépris lorsqu'il a exigé son paiement en officialisant sa demande par un courrier qu'il a notifié au club. Au lieu d'une réponse ne serait -ce que pour «gagner du temps», des sources estiment que «la direction du club, sous la houlette de Cherrak, a marqué un silence radio ayant alimenté davantage l'ire de Amrani à telle enseigne qu'il a dû recourir à l'arbitrage de la commission nationale de résolution des litiges» pour réclamer son dû. La même rengaine été renouvelée après le retour de Amrani. Les préalables qu'il a posés ont été en partie rejetés par la direction du club, notamment par le premier boss, Youcef Djebbari. Il s'agit de la prise en charge des assistants du coach Amrani en leur versant à l'avance deux mensualités avant même de se lancer dans leur besogne. Cette condition a conforté Amrani dans sa position de réclamer le départ de Rafik Cherrak de la direction du club. Djebbari ne voit aucune raison palpable motivant le limogeage de son bras de droit, alors qu'il s'agit d'une importante question pour Amrani avant que celui-ci ne prononce le divorce définitif, sa démission et de surcroît irréfutable tout en «remerciant» le wali d'Oran et les supporters des Rouge et Blanc pour l'avoir défendu bec et ongles et plaidé par- là même son retour. En fait, il fallait s'attendre à cette situation. Tous les signes étaient au rouge indiquant que «la réconciliation» n'aura pas à trop durer compte tenu de la situation ambiante qui règne au sein du club. De plus, la gestion du club a été, à plus d'un titre, critiquée au plus haut niveau. La dernière en date a été signée par le wali, Saïd Sayoud, qui a indiqué: «Ces gens là (les dirigeants, ndlr) n'ont aucune crédibilité dans la question liée à la gestion.» D'où, d'ailleurs, son plaidoyer portant sur la nécessité de rendre les comptes dans les plus brefs délais. Il n'en est rien de cela jusqu'ici. La situation est restée en l'état dans plus d'un cas et envenimée dans d'autres après que Ahmed Belhadj, dit Houari Baba, est revenu à la charge revendiquant «des droits»pour lesquels seule la justice est habilitée à trancher.