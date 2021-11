LL'Algérie est qualifiée pour les barrages de la Coupe du monde et c'est bien là l'essentiel. Djamel Belmadi, qui a souligné le «parcours quasi sans faute de son équipe», n'a pas caché que son équipe avait souffert, lors de la rencontre, avouant que l'enjeu avait peut-être pris le pas sur le jeu. «On n'a pas eu la sérénité qu'on a l'habitude d'avoir. L'enjeu a fait déjouer les manières dont on a abordé cette rencontre», a confié Belmadi. Autre regret de la rencontre, le fait que Riyad Mahrez, qui a eu l'occasion de tuer le match pendant la rencontre, n'ait pas réussi à mettre plus rapidement son équipe à l'abri. «Si Mahrez tue le match, le match prend une toute autre tournure», a estimé Belmadi qui a également noté «quelques déchets techniques dans la dernière passe, peut-être un peu de précipitation». Mais le driver des Verts, qui a reconnu s'attendre «à un match dur», a surtout pointé du doigt l'état de la pelouse qui a compliqué les choses. «Les déchets techniques sont peut-être dus au terrain qui était difficilement praticable. Ce n'était pas à cause d'un manque de travail mais plutôt dû aux conditions climatiques. Il a plu jour et nuit. On s'est entraîné une fois sur ce terrain mais il était en bon état. Il a plu pendant 2 jours mais il n'était pas comme ça. Ça ne favorise pas le jeu d'où sûrement le déchet technique». Pour les barrages, programmés au mois de mars, Belmadi n'a pas de préférence, avant le tirage au sort de décembre: «Ils nous restent 2 gros matchs en barrages, où il faudra être très costauds pour essayer de valider notre ticket pour Qatar. Pour y parvenir, il faut jouer différentes équipes, différents types de football.» Pour lui, chaque match a son enseignement: «Si nous n'avions pas pu nous qualifier, ça aurait été un grand échec pour nous tous, on aurait pris nos responsabilités, moi le premier. On n'est pas encore la meilleure équipe du monde.» Le programme à venir est chargé, reconnaît le coach, avec d'abord la Coupe arabe des nations, qui verra la présence de quelques joueurs de l'équipe A tels que Belaïli, Benlamri, Bounedjah et M'bolhi pour garder le rythme. «Pour la CAN-2021, tout le monde nous attend au tournant, notre objectif est de conserver notre titre, tout en pensant bien évidemment aux barrages du Mondial 2022 en mars prochain», a conclu Belmadi.