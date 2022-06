La saison de Najib Ammari n'est clairement pas à la hauteur de ses espérances. Recruté par le CR Belouizdad l'été dernier, le joueur formé à l'O Marseille n'a, depuis, pas disputé la moindre rencontre avec le club algérois. Sa situation, qui ne satisfait aucune des parties, a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Publiquement mis en cause par son président, Mohamed Benelhadj, le joueur a, par l'intermédiaire de son avocat, tenu à réitérer son dévouement à l'institution championne d'Algérie tout en balayant les accusations du président.

«Monsieur Najib Ammari entend par la présente dénoncer les propos tenus publiquement à son encontre par Monsieur Mohamed Benelhadj à la télévision le 5 juin 2022. Au-delà même des graves propos injurieux et discriminatoires prononcés, les éléments invoqués par Monsieur Mohamed Benelhadj à l'encontre de Monsieur Najib Ammari sont faux, et ce dernier dispose de tous les éléments à même de le prouver», lit-on dans le communiqué publié par Dzfoot.

«Bien que sa mise à l'écart du groupe de l'équipe première du CR Belouizdad soit manifestement illégale, et bien que confronté à des impayés de plusieurs mois, Monsieur Najib Ammari, tant par professionnalisme que par respect pour l'institution, les supporters du CR Belouizdad et ses coéquipiers, n'a jamais refusé de se rendre à une quelconque convocation», est-il ajouté.

«En dépit des obstacles, Monsieur Najib Ammari, qui entend faire valoir ses droits avec autant de force qu'il entend accomplir ses devoirs de joueur de football professionnel, est toujours resté à la disposition du staff et de la direction du CR Belouizdad, directement ou par l'intermédiaire de son conseil.

Aucune proposition n'a été formulée et a fortiori aucune régularisation de la situation n'est intervenue, en dépit des demandes répétées en ce sens. S'il a donné à son conseil instruction de prendre toutes initiatives destinées à lui assurer la sauvegarde de ses droits, Monsieur Najib Ammari ne désespère pas de voir sa situation être régularisée, et demeure pleinement motivé à l'idée d'aider l'équipe première du CR Belouizdad à atteindre ses objectifs sportifs, et remercier ainsi tous les supporters lui témoignant quotidiennement de leur soutien», conclut le communiqué. R. S. / M. B.