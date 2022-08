Quelques jours seulement après avoir pris les commandes du WA Tlemcen, son président, Amine Sbia, a décidé de jeter l'éponge. Le concerné a argué cela par le fait que l'ancienne direction du Widad «bloque» tous les dossiers, en saisissant entre autres la justice, ce qui n'a pas permis de faire avancer les choses dans le bon sens. Sbia affirme avoir hérité d'une situation catastrophique caractérisée, notamment par l'inexistence des bilans moral et financier, dossier en justice, compte bancaire bloqué, joueurs libérés par la CNRL et recrutements interdits pour non-paiement des salaires durant 11 mois. «Après mûre réflexion, et pour ne pas vendre du rêve au magnifique peuple de Tlemcen, nous vous informons de notre décision de retrait et de démission de la gérance du club», annonce Sbia.