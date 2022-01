Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), Ameur Chafik, fait partie du panel des techniciens retenus par la CAF en qualité de superviseur technique (TSG- CAF), rapporte lundi le site de l’instance fédérale. Le DTN s’est vu confier la responsabilité du site de Limbé où il a supervisé toutes les rencontres du groupe F. Il a été également désigné pour superviser le premier match des 8es de finale ayant opposé le Burkina Faso au Gabon. Il sera également parmi le panel des superviseurs lors de la rencontre opposant le Mali à la Guinée équatoriale, prévue mercredi pour le compte des 8es de finale, souligne la FAF. Ameur Chafik, qui est également instructeur régional Élite de la CAF, et ses pairs établissent des rapports techniques au fur et à mesure, en assistant à toutes les rencontres de la CAN au Cameroun, avant de rédiger un rapport final sur cette compétition.