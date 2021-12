La crise continue au Barça et ce n'est pas le match du week-end qui va arranger les choses. Le club blaugrana, déjà sonné par la lourde défaite face au Bayern (0-3), a concédé un nul bien décevant après avoir mené 2 fois au score sur la pelouse d'Osasuna (2-2). Un nouveau raté qui tend les relations à l'intérieur et autour du club. Le vestiaire a d'abord mis à l'épreuve les nerfs de Xavi, une nouvelle fois. Le coach du Barça avait déjà secoué ses joueurs à la mi-temps à Munich. Selon le journaliste de l'émission El Chiringuito, Dario Montero, Xavi a remis le couvert, hier soir, avec une colère «monumentale» contre ses joueurs, se montrant incrédule, face à la prestation collective des joueurs. La soirée a également été compliquée pour Joan Laporta, le président du Barça qui a été pris à partie par des supporters. Selon TV3, après la rencontre, des supporters qui ont croisé Laporta n'ont pas manqué de le secouer avec des sifflets et des insultes, certains le qualifiant même de «voleur». De quoi faire perdre les nerfs du président barcelonais qui aurait répliqué en insultant un supporter.