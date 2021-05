Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Amara Charaf-Eddine a présidé la réunion de son premier Bureau Fédéral (BF), tenue dans la soirée de vendredi au niveau de son siège à Dély Ibrahim. Tous les nouveaux membres du BF étaient présents, ainsi que les présidents des Ligues nationales, du directeur technique national (DTN) et du médecin fédéral. Avant d'aborder l'ordre du jour, le président de la FAF a tenu à rendre compte aux membres du BF de la mission qu'il a effectuée à Doha pour assister à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021.

Il a résumé à ces derniers sa réunion avec de hauts responsables du football, à commencer par le président de la FIFA, Gianni Infantino, mais également Patrice Motsepe, président de la CAF, Abdelhakim Chalmani, président de l'UNAF, Cheikh Hamed Khalifa Al Thani, président de la Fédération qatarie de football (QFA) et plusieurs présidents d'autres fédérations de pays arabes présents à Doha. Il a également touché un mot aux membres du BF sur ses visites à Aspetar, déjà conventionné avec la FAF, et le prestigieux centre Aspire de Doha, avant de conclure avec l'entrevue qu'il a eue avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avec lequel il a passé en revue plusieurs sujets inhérents à la première sélection du pays et la préparation de ses prochaines échéances, que sont les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Puis ce fut place à l'ordre du jour.

Il y a eu les interventions de Abdelkrim Medouar (président de la Ligue de football professionnel), Ali Malek (président de la Ligue nationale de football amateur), Youcef Benmedjeber (président de la Ligue inter-régions de football), Djamel KASHI (président de la Ligue de football féminin), pour présenter succinctement les activités de leurs ligues respectives. Ont également intervenu, le directeur technique national (DTN), Chafik Ameur, et le docteur Djamel-Eddine Damerdji, président de la commission médicale fédérale, d'exposer le travail effectué par leurs structures durant le mois d'avril. Par la suite, le président de la FAF s'est engagé à traiter les problèmes posés par les intervenants: Il a ainsi promis de se pencher, entre autres, sur les difficultés financières auxquels sont confrontés les clubs, notamment ceux évoluant en Ligue 1 professionnelle, des ressources financières pour la LFP, de recouvrer les créances détenues auprès de l'EPTV, la révision du modèle de contrats du joueur et de l'entraîneur et sa mise aux normes standards en prévision de la prochaine saison 2021-2022.

De plus, il a promis de se rapprocher des pouvoirs publics afin d'examiner les possibilités de traiter les dettes des clubs (CNAS et IRG), la sollicitation de la Commission scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19 pour examiner la faisabilité de vacciner les joueurs de football afin d'éviter aux clubs davantage de dépenses, la représentativité de la LFP au sein des commissions traitant du football professionnel et la révision du système de compétition qui doit concorder avec l'adaptation préalable de la réglementation.

Répartition des tâches

Charaf-Eddine Amara: président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), alors que Bichari Mohamed, ex-arbitre international, sera vice-président et sera intronisé président une fois les statuts de la FAF amendés.

Mohamed Maouche: président de la Commission juridique, alors que Ghezzal Réda, secrétaire général-adjoint de la FAF, sera vice-président.

Amar Bahloul: vice-président et président de la Commission de coordination des Ligues.

Yacine Benhamza: vice-président et président de la Commission du football professionnel.

Mouldi Aissaoui: Conseiller du président de la FAF et président de la Commission de réforme du cadre juridique.

Rachid Gasmi: président de la Commission de gouvernance.

Larbi Oumamar: président de la Commission du statut du joueur.

Mohamed Ghouti: président de la Commission de coupe d'Algérie.

Rachid Oukali: président de la Commission des finances.

Nassiba Laghouati: présidente de la Commission du football féminin.

Hakim Meddane: président de la Commission Futsal, beach-soccer et e-football.

Bachir Mansouri: président de la Commission développement des infrastructures.

Rachid Touil: président de la Commission du football amateur.

Docteur Djamel-Eddine Damerdji: président de la Commission médicale fédérale.