Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a tenu, jeudi dernier, une réunion de travail à Alger, avec les présidents de clubs de la Ligue 1, au cours de laquelle ces derniers ont émis plusieurs revendications. Cette réunion de travail, la première depuis l'élection de Amara le 15 avril en remplacement de Kheireddine Zetchi, a débuté par une allocution du premier responsable de l'instance fédérale algérienne qui s'est présenté aux présidents des clubs en leur précisant qu'il est l'un d'eux. En effet, Amara a été président du champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad avant d'être élu président de la FAF.

Au cours de cette réunion, le président de la FAF a bien écouté les dirigeants de clubs qui ont donc saisi cette première occasion et réunion de travail pour lui faire part de leurs préoccupations et difficultés, notamment financières. Les présidents ont souligné l'impossibilité de continuer avec le même système et les mêmes lois. Encore, faut-il rappeler que la Fédération algérienne de football n'a toujours pas mis en conformité ses statuts avec ceux de la Fédération internationale de football (FIFA). D'une part, et compte tenu du fait que le professionnalisme dans notre pays n'a toujours pas été appliqué comme il se doit et n'a donc pas donné les résultats escomptés pour le développement de ce sport roi dans notre pays, les présidents ont appelé à changer la forme du professionnalisme, en consultation avec les autorités. Ce qui fait que c'est un chantier qu'il faut bien débuter pour trouver la meilleure forme possible du professionnalisme et le remettre sur les rails. D'autre part, et comme tous les clubs souffrent du manque de finances, il est évident que la grande partie des revendications des présidents des clubs s'est basée sur ce volet. Ainsi, les présidents ont appelé à l'institution d'une loi spéciale pour les entreprises sportives. Ils ont, donc, dans ce même ordre d'idées exigé une répartition égale des finances. Cela sous-entend qu'ils veulent bénéficier des mêmes aides que certains clubs de la part des pouvoirs publics.

Enfin et pour être plus général et direct, les présidents des clubs ont demandé une aide financière de la part des pouvoirs publics et donc y compris de la FAF.

Mais, ce qui est remarquable, c'est que Amara n'a pas orienté les présidents des clubs pour les inciter à multiplier les efforts pour trouver d'autres sources de financement à travers un véritable plan de management et de recherche du nerf de la guerre, les satanées finances, qui sont d'ailleurs aussi très touchées par la pandémie de Covid-19. Et là, il est important de rappeler que le président de la Ligue professionnelle de football (LFP) Abdelkrim Medouar, a tenu à la fin du mois d'avril dernier deux réunions conjointes LFP-présidents de club pour traiter divers points liés au professionnalisme et étudier les conclusions de la commission de réflexion réunie le 24 avril. Cette dernière a été chargée d'élaborer un recueil des différents problèmes que traversent les clubs et de proposer des solutions en mesure de contribuer «à la sortie de crise dans laquelle se débat le football professionnel».

Et il se trouve justement, qu'à l'issue de son élection, le 15 avril dernier, Amara s'est engagé à revoir le mode de professionnalisme, en «améliorant le système de compétition», actuellement à 20 clubs, en vue de la saison prochaine. Enfin, il a été décidé de qualifier tous les joueurs des clubs en instance de qualification.

La FAF a saisi l'occasion pour nommer Abdelhakim Serrar représentant des clubs professionnels, dont 15 devraient se départager la somme de 30 milliards de centimes. Le président du conseil d'administration de la SSPA de l'Entente travaillera en coordination avec le membre du Bureau fédéral, Yacine Benhamza, président de la Commission du professionnalisme.