La double confrontation entre l'Algérie et le Cameroun, comptant pour les barrages du Mondial-2022 au Qatar, a été le sujet principal d'un grand débat entre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, et les membres des différents staffs de la sélection nationale. C'est d'ailleurs l'instance fédérale, elle-même, qui a annoncé cette information sur son site officiel. En effet, le communiqué de la FAF sur le sujet indique: «L'objet de cette réunion est de procéder également à une évaluation détaillée de la participation des Verts à la CAN-2021 au Cameroun, et surtout entamer la préparation des deux matchs phares de mars prochain.».

Là, il y a lieu de noter que cette réunion s'est déroulée sans la présence du sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui a d'ailleurs eu, une première réunion, avec le président de la FAF, à Paris où il se trouvait, dimanche, rapporte la même source. Selon des indiscrétions, lors de cette réunion avec les membres des différents staffs, Amara a fustigé tous les responsables, aussi bien pour la mauvaise préparation du stage des Verts au Qatar, avant de rejoindre Douala pour disputer la CAN que pour la mauvaise organisation également à Douala même, lieu de séjour des Verts et de leurs trois matchs de la CAN, à l'issue desquels, les joueurs de Belmadi ont été éliminés, sans gloire et surtout en terminant derniers de leur groupe, eux, les champions d'Afrique en titre!

Après les critiques, il y a lieu de noter le départ du manager général des Verts, Amine Labdi, accusé d'être le principal responsable de la mauvaise organisation des Verts durant leur séjour au Qatar et au Cameroun. Aux dernières nouvelles, on évoquait la probable nomination de l'entraîneur des gardiens de but, Aziz Bouras, en remplacement de Labdi en tant que manager général. Ce qui n'est pas logique, dans la mesure où on doit choisir les personnes en fonction de leurs «spécialités». Bouras est un spécialiste des gardiens de but, il devrait le rester. Il faudrait donc chercher un véritable manager général pour ne point tomber dans des erreurs d'amateurs. Pour préparer cette double confrontation, la réunion de lundi dernier a permis d'éclaircir la situation pour repartir du bon pied.

Ainsi, Amara a appelé à cette occasion à «la mobilisation de tout le monde et à faire preuve du même état d'esprit, voire plus, que celui qui a prévalu durant les trois dernières années qui ont permis à nos sélections nationales A et A' d'atteindre les sommets du football continental et arabe, mais aussi d'aligner une série d'invincibilité historique, sans compter tout le bonheur procuré pour le peuple algérien et les supporters des Verts en particulier», ajoute le communiqué de la FAF.

À rappeler que le match aller de cette double confrontation se jouera au Cameroun, alors que le retour se tiendra en Algérie. Après avoir été éliminés dès le 1e tour de la CAN-2021, terminant à la dernière place du groupe «E» avec un point seulement, Belmadi et ses joueurs auront donc 2 mois pour bien se préparer à la prochaine échéance.