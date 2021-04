A la lecture du programme du nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara il y a lieu de noter qu'il a bien abordé les objectifs de l'Equipe nationale et la récente sortie médiatique du sélectionneur, Djamel Belmadi. Juste après son élection, le président de la FAF a indiqué que «Belmadi protège son équipe et c'est tout à fait compréhensible.» «L'Equipe nationale est notre porte-drapeau et c'est évident qu'elle défendra son titre lors de la prochaine CAN en essayant de décrocher un nouveau titre continental», a-t-il indiqué.

Ainsi, Amara s'est engagé également à entamer de «profondes réformes» pour conduire le football national vers «la modernisation et la performance». Ce qui veut dire que la première «urgence» de Amara pour protéger l'EN est de procéder au nettoyage général dans les entourages de la FAF et de la sélection nationale.

«Belmadi est jaloux de son équipe, sa réaction de la protéger est tout à fait normale», a estimé Amara. En effet, il y a une semaine, soit juste avant l'élection du successeur de Zetchi, Belmadi a réagi à certaines rumeurs en réitérant sa «neutralité» et son «impartialité» dans tout ce qui se rapporte à l'Assemblée générale élective de la FAF, arguant le fait que «toute implication de sa part dans ce registre» pourrait être préjudiciable à la sélection nationale. «Belmadi ne veut en aucun cas être le soutien de qui que ce soit, ni voir son nom lié ou utilisé dans le cadre d'un quelconque programme, voire pour des desseins populistes», estimant qu'il s'était «engagé uniquement avec la première sélection du pays, et à des objectifs purement sportifs».

Le sélectionneur national dit parler en connaissance de cause, car selon lui, le stage bloqué effectué par les Verts pendant la dernière date FIFA, allant du 22 au 30 mars 2021 et qui fut entrecoupé par les matchs contre la Zambie (le 25 à Lusaka) et le Botswana (le 29 à Blida) dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021 au Cameroun a été «chaotique», ne lui permettant pas «d'être dans des conditions optimales» pour «mener à bien». Selon Belmadi, cité par la FAF, «cette situation avait même considérablement perturbé les joueurs», considérant que ce fait «est inadmissible à l'échelle d'une sélection nationale».

Ainsi, pour éviter de nouveaux désagréments de ce genre, Belmadi a explicitement demandé à ne plus vivre «un tel marasme et une ambiance aussi pesante, par rapport aux prochaines élections de la FAF». Déjà qualifiés à la prochaine CAN au Cameroun, place, donc, pour les Verts à la Coupe du monde prévue au Qatar. Pour rappel, les Verts sont tombés dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde en compagnie du Burkina Faso, du Niger et Djibouti. Cette campagne de qualifications débutera au mois de juin. Les 1ère et 2e journées sont programmées entre le 31 mai et le 15 juin 2021. Les 3e et 4e journées auront lieu, quant à elles, du 30 août au 7 septembre de l'année prochaine. Par ailleurs, les 5e et 6e journées des éliminatoires pour le Mondial 2022 sont programmées entre les 4 et 12 octobre 2021. Enfin, les matchs de barrage pour cette même compétition auront lieu entre les 8 et 16 novembre de l'année en cours.

La mise au point d’Antar Yahia

Antar Yahia, le directeur sportif de l'USM Alger, s'est exprimé au sujet des rumeurs concernant son désir supposé de candidater pour la succession de Kheireddine Zetchi ainsi que d'éventuelles tensions entre lui et le sélectionneur national, Djamel Belmadi. «Mon envie de devenir président de la FAF? Je n'ai rien à dire sur ce volet. Mon nom a circulé effectivement. À partir du moment où je n'ai rien à affirmer, je n'ai rien à infirmer non plus. Je ne suis pas là pour commenter les rumeurs.», a débuté l'ancien directeur sportif de l'US Orléans. Antar Yahia a enchaîné: «Je suis droit dans mes bottes. Je sais ce que je fais et je sais pour qui je le fais. Notamment pour mon club et c'est le plus important. Je souhaite que notre football avance. En tant qu'acteur de notre football et amoureux de notre nation, je ne serais jamais un frein à notre pays. Je suis le premier supporter de l'ensemble des acteurs du football.». «Je n'ai aucun problème avec le sélectionneur national et je n'en aurai aucun. Ce que je peux dire c'est que nous sommes derrière lui et on souhaite une qualification pour la Coupe du monde. C'est le plus important», a conclu Antar Yahia.