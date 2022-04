Dimanche soir, Charaf-Eddine Amara a organisé une réunion anti-statutaire du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football. Anti-statutaire du fait que l'homme avait démissionné le 31 du mois de mars et sa démission a été actée par le BF, réuni en session extraordinaire ce jour-là. Dimanche soir, les membres du BF se sont discrédités, en prenant part à cette réunion alors que ce sont eux-mêmes qui avaient acté le départ de Amara. Ce dernier va-t-il faire machine arrière et aller jusqu'au bout de son mandat?

Pas du tout, puisque comme il l'a lui même dit, sa décision de partir est «irrévocable». Et l'homme prépare d'ores et déjà son retour au Chabab de Belouizdad, à la tête du conseil d'administration de sa SSPA. C'est un poste que l'homme avait déjà occupé à l'arrivée du Groupe Madar-Holding, dont il est le P-DG, aux commandes du club. Après son élection (ou intronisation?) à la tête de la FAF, il s'est conformé aux mesures du décret exécutif n°21-60 du 8 février 2021, modifiant et complétant le décret exécutif n°15-340 du 28 décembre 2015 relatif au non-cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures d'organisation et d'animation sportives. Il avait, donc, quitté son poste au Chabab.

Il l'a quitté seulement sur le papier, puisqu'il avait la mainmise sur tout ce qui se passait au sein du club. Sauf sur certains dossiers qui se réglaient à son insu, par le biais de l'ancien dirigeant qui continue de gérer différents dossiers derrière le rideau. «Le bras de fer que Amara engage avec les membres du BF rentre dans le cadre d'un règlement de compte.

Il voulait rester à la FAF, mais il n'a pu le faire.

Toutes les issues lui ont été fermées, et c'est pour cela qu'il a abdiqué en commençant à préparer son retour au CRB», nous dit-on. Samedi dernier, et à l'issue de la rencontre que le Chabab a disputé face au WA Casablanca, en quarts de finale aller de la Champions League, Amara a eu une discussion avec les joueurs au vestiaire du stade du

5-Juillet. Il leur a demandé d'oublier ce match et penser, d'ores et déjà, à la manche retour, programmée samedi prochain au Maroc.

Il a même lancé quelques mots que les joueurs ont considéré comme étant un message pour son retour. Qu'en est-il du président actuel, Mohamed Benelhadj?

Ce dernier a été «imposé» à Amara, et celui-ci voulait, depuis, l'évincer, en vain. Maintenant qu'il (Amara) va signer lui-même son retour, la porte de sorte sera montrée à Benelhadj, en attendant que le cas de son conseiller, Noureddine Khellassi, soit tranché. Amara compte, selon des sources, provoquer une révolution au sein de l'administration du club, estimant que rien ne tourne rond dans ce sens.

Et comme déjà rapporté sur ces colonnes, le directeur technique national par intérim, Toufik Kourichi, est aussi annoncé comme revenant au Chabab, lui qui aspirait à être confirmé au poste de DTN, en lieu et place de Ameur Chafik. Mais la décision de Amara de démissionner et le changement des rapports de force a faussé ses calculs. Le Chabab fera, donc, du neuf avec du vieux.