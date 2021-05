La Commission fédérale d'arbitrage (CFA) de la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, lundi dernier, la liste des arbitres et des arbitres assistants, au nombre de 41, ayant réussi au concours et sont promus au grade d'arbitre fédéral pour l'année 2020-2021, ainsi que les arbitres et arbitres assistants admis au test physique de grade inter-ligues. Mais, des réactions d'autres arbitres non retenus ont été signalées juste après, reprochant à qui de droit que des arbitres qui figurent dans cette liste n'ont pas passé d'examen, ni écrit ni pratique. Ce qui, à leurs yeux, est bien évidemment un acte irrégulier et contraire à la réglementation. Le règlement de l'arbitre et de l'arbitrage stipule qu'il faut 2 ans d'exercice en Ligue 1 et un nombre important de matchs dirigés pour un arbitre inter-ligue afin de pouvoir postuler au grade supérieur. Or, en parcourant le premier communiqué de la CFA, il est, en revanche, bien précisé qu'elle «a annoncé la liste des arbitres et des arbitres assistants ayant réussi au concours et sont promus au grade d'arbitre fédéral pour l'année 2020-2021, ainsi que les arbitres et arbitres assistants admis au test physique de grade inter-Ligues.» Le lendemain, soit mardi, un autre communiqué est publié sur le site officiel de la FAF indiquant que «La Commission fédérale d'arbitrage (CFA) de la Fédération algérienne de football (FAF) tient à préciser que les listes des arbitres admis au concours de grade Fédéral et inter-Ligues 2020-2021, publiées lundi 3 mai 2021 sur le site de l'instance fédérale, est le fruit du travail de l'ancienne équipe de la CFA.». La même source ajoute que «Ces listes seront complétées très prochainement par d'autres, et ce, à l'issue de l'examen des dossiers en cours par la nouvelle CFA en étroite collaboration avec les directions techniques régionales d'arbitrage (DTRA).». «Aussi, la CFA rassure le corps arbitral que tout arbitre devant porter le badge, le fera sur la base de critères objectifs et de mérite», a conclu le dernier communiqué de la CFA. Cette réaction des arbitres montre bien que des divisions existent au sein du mouvement arbitral algérien. D'ailleurs, cela explique les réactions des uns et des autres, pour ne pas dire que des critiques fusent à chaque publication d'une liste des arbitres pour diriger des rencontres. Ce qui veut dire que ce ne sont plus les présidents ou dirigeants des clubs ou encore des techniciens ou joueurs qui contestent les décisions émanant des arbitres, mais ce sont des arbitres qui le font. Ce qui montre également qu'il faut nécessairement régler ce dossier brûlant. Il est vrai que Bichari, le responsable désigné par le président de la FAF qui s'est vue confié la présidence de cette Commission provisoirement en attendant la révision des Statuts a bien annoncé qu'il doit régler ce dossier. Mais, c'est en réalité au premier responsable de la FAF et de cette même Commission à intervenir, quitte à organiser une réunion avec les arbitres, comme il pense si bien le faire avec les présidents des clubs de la Ligue 1 professionnelle autour d'un f'tour, aujourd'hui, à l'hôtel Sheraton d'Alger. Ce f'tour sera suivie d'une réunion de travail au cours de laquelle, Amara va écouter les dirigeants de clubs qui devront faire part de leurs préoccupations et difficultés, notamment financières, toujours en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cette réunion intervient à peine une semaine après la tenue du premier bureau fédéral et la demande pressante des clubs de rencontrer le nouveau président de la FAF afin d'échanger sur plusieurs sujets...Or, on sait bien que les arbitres ne s'autorisent pas de demander au président une réunion...