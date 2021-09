Des préparateurs physiques ont envoyé deux lettres au président de la Fédération algérienne de football (FAF), dont L'Expression détient une copie de chacune, pour lui faire part de leur marginalisation de la part des responsables des clubs des Ligues 1 et 2. D'ailleurs, on remarque bien que des accusés de réception figurent sur une des copies, aussi bien du Bureau d'ordre de la Fédération algérienne de football que du ministère de la Jeunesse et des Sports, respectivement, les 15 et 16 août 2021. Dans cette lettre figurent également les signatures de tous les préparateurs physiques concernés. Ils écrivent: «Nous sommes au regret de vous faire part de notre insatisfaction à propos de la situation où on se retrouve en tant que préparateurs physiques ayant décroché nos diplômes de la Fédération algérienne de football, en chômage technique.

D'une part, parce que la majorité des clubs ne compte pas sur la présence d'un préparateur physique au sein de leur staff aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Ceci, car l'organisation spéciale pour la présence d'un préparateur physique n'est pas pratique à cause de la non-existence d'une sanction financière pour les clubs enfreignant une telle décision.» Et d'ajouter: «D'autre part, il n'existe point de règlements et lois ou organisation suffisante dans ce cadre.» Par ailleurs, les préparateurs physiques poursuivent dans leur lettre au président de la FAF: «Il y a aussi la marginalisation de la part de la Fédération algérienne de football sous le label de laquelle on a été formé et diplômé, dans la mesure où nous l'avons saisi plusieurs fois par courrier, lui demandant de régler notre situation et nous aider à intégrer le terrain. Et une des principales revendications est d'appliquer une sanction financière sur la non-existence d'un préparateur physique au sein des staffs des clubs de la Ligue 1, la Ligue 2 et le 3e palier dans les catégories seniors et réserves.» Et de regretter: «Notre demande a été mise aux oubliettes et nous le regrettons.

Tout comme la demande d'audience, émise de notre part, pour vous rencontrer en tant que président de la Fédération algérienne de football, qui a été également refusée. Ceci, en dépit du fait que nous avons reçu une invitation de la part du secrétaire général le 13 juin 2021.

Mais lorsque nos représentants se sont présentés à la Fédération, notre audience a été refusée de votre part en dépit du fait que vous étiez dans le bureau recevant tout le monde, sauf nos représentants et c'est ce qui nous intrigue et que l'on regrette également...».

Les préparateurs physiques ont tenu à ajouter dans leur missive au président de la FAF «le football local et le sport algérien connaissent une mauvaise tournure et le meilleur exemple, réside dans les résultats catastrophiques qu'a connus notre participation aux Jeux Olympiques et en particulier, durant cette session, où la cause principale des mauvais résultats est à chercher dans la marginalisation des potentialités nationales, en matière de techniciens spécialisés et l'absence de leur intégration effective sur le terrain à travers des cadres juridiques et organisationnels obligeant leur participation.

Cette situation a, donc, engendré le chômage technique au sein des préparateurs physiques. Et c'est ce qui a participé à la mauvaise tournure qu'a pris le sport algérien d'une manière générale.

C'est pourquoi, on essaie, en tant que cadres techniques, d'ouvrir des portes de discussions et des débats avec vous, en qualité de responsable pour nous sortir de cette situation...».

Enfin, écrivent-ils également, «on espère qu'il y aura une réponse et une réaction positive de votre part à nos doléances avec l'ouverture des discussions et une coordination ainsi que la prise en charge des décisions à même de donner la parole aux cadres formés par la Fédération algérienne de football sur terrain et la marche dans la direction du développement du football et du sport en général». Affaire à suivre...