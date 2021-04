Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf- Eddine Amara aura beaucoup de difficultés à répartir les tâches des membres de son nouveau Bureau fédéral (BF) durant la première réunion prévue, ven-dredi prochain, au siège de l'instance fédérale à Dély Ibrahim. À l'ordre du jour de cette première réunion du BF, version Amara, il y a lieu d'abord de répartir les tâches entre les membres, ainsi que des discussions sur le rôle de la direction technique nationale, sans oublier l'examen des rapports de diverses commissions fédérales.

Concernant la répartition des tâches des membres du BF, il y a lieu de rappeler d'abord la menace, dimanche dernier, de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-président de la FAF, Mouldi Aissaoui de quitter le BF si on lui imposait des choses qu'il ne cautionnerait pas. Encore faut-il savoir que le nouveau président de la FAF a droit à deux vice-présidents. Et aux dernières nouvelles, Aïssaoui a mis la pression et serait certainement nommé vice-président.

D'ailleurs, il est très important de rappeler également que Aissaoui est le seul membre du BF présent lors de la cérémonie de passation de consignes entre l'ancien président Kheireddine Zetchi et le nouveau président Charaf-Eddine Amara dans la soirée de mardi dernier, au siège de la FAF. Par ailleurs, la dernière lettre du ministère de la Jeunesse et des Sports à la FAF, mentionnant le

décret exécutif publié en février dernier, qui interdit le cumul des responsabilités exécutives, électorales et administratives dans les structures d'organisation et d'activation des sports, complique également la tâche du nouveau président de la FAF. En effet, cette dernière instruction du ministère oblige

6 membres du Bureau fédéral de Amara de se retirer de leurs fonctions, ou de renoncer à la direction de leurs Ligues régionales. Il s'agit des membres suivants: Amar Bahloul, Yacine Benhamza, Mohamed Ghouti, Bachir Mansouri, Rachid Oukali et Djilali Touil. Il y a aussi le cas des personnalités qui font partie des membres suppléants du Bureau fédéral et qui se retrouveront dans ce même cas de choix et il s'agit de: Slimane Yamani, président de la Ligue de la wilaya de Béchar, Mohamed Douas, président de la Ligue de wilaya d'Annaba, Ahmed Kharchi, président de la Ligue de la wilaya de Laghouat.

C'est dire que cette tâche sera difficile à exécuter par le nouveau président de la FAF dans cette histoire de répartition des tâches au sein du BF. De plus et outre la répartition des tâches au sein du Bureau fédéral, l'ordre du jour de la réunion portera sur l'évaluation des rapports des ligues à savoir la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue inter-régions (LIRF) en enfin de la Ligue de football féminin (LFF).

L'ordre du jour portera également sur un exposé de la direction technique nationale (DTN). Et là, aussi ça risque de connaître des constatations ou des propositions qui ne seront pas unanimes pour cette direction sportive, constituant la véritable colonne vertébrale de la FAF.

Cette première réunion du nouveau Bureau fédéral de la FAF constitue donc un véritable «examen» pour le nouveau président de la FAF dans sa première gestion d'une Fédération nationale de football, lui qui a débuté avec la présidence du CR Belouizdad, club de la Ligue 1.

La gestion d'une fédération telle que celle du football est vraiment une mission beaucoup plus difficile et ardue que celle d'un club de Ligue 1 professionnel, faut-il bien le faire remarquer...