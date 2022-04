Un jour de plus, les regards seront rivés vers le siège de la Fédération algérienne de football (FAF), théâtre, depuis plus d'une semaine, d'une «bataille» acharnée entre «le président démissionnaire», Charaf-Eddine Amara, et les membres de son Bureau fédéral. Ces derniers organisent, aujourd'hui, leur réunion mensuelle sous la présidence de «l'intérimaire» Mohamed Maouche, alors que Amara, qui affirme que sa démission n'est pas encore actée par l'assemblée générale, a décidé d'annuler cette réunion. «Conformément aux statuts de la FAF et au décret exécutif 14-330, les membres du BF ont désigné Mohamed Maouche, vice-président de la FAF, pour assurer l'intérim jusqu'à la tenue de l'AGE qui ne saurait dépasser statutairement les 60 jours», précisait la FAF dans un communiqué.

L'on s'achemine, donc, vers un affrontement entre les deux parties, aujourd'hui, à partir de 11h, d'autant plus que lesdits membres interdisent à Amara de prendre part aux travaux de ce conclave, notamment après avoir récupéré le PV de la dernière réunion extraordinaire, tenue le 31 mars dernier, dans laquelle il (Amara) a signé, au même titre que le secrétaire général adjoint, Réda Ghezzal, sur le seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la démission du président. Ce dernier a décidé de différer son départ afin de barrer la route aux membres en question, lesquels ont refusé de lui emboîter le pas et démissionner. Deux membres sont intervenus sur des chaînes de télévision privées, à savoir Ammar Bahloul et Mouldi Aïssaoui, en répondant aux propos de Amara et le descendant en flammes. Dans leur démarche, ces membres se réfèrent à l'article 17 du décret 14-330, où il est indiqué: «Sauf motif dûment justifié et en cas de démission ou de vacance du poste de président de la Fédération sportive nationale, le Bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, par ordre de préséance, chargé de gérer transitoirement les affaires de la fédération.

Le président par intérim doit convoquer dans un délai maximum de soixante (60) jours une assemblée générale extraordinaire à l'effet d'élire un nouveau président de la fédération pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des Sports.» Pour eux, donc, Amara a démissionné et sa démission a été entérinée par le BF, lors de sa réunion du 31 mars dernier. Si cela prouve une chose, c'est que le départ de Amara n'est pas conditionné par la tenue d'une assemblée générale. Rien n'est encore clair et les jours à venir s'annoncent des plus chauds.