C'est aujourd'hui à partir de 10h qu'aura lieu l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de football (FAF) à l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) de Aïn Benian. On y étudiera les bilans moral et financier du président démissionnaire Charaf-Eddine Amara. Cette AGO sera caractérisée surtout par le «scandale» qu'a provoqué le président de la FAF lui-même, lorsqu'il avait annoncé d'abord sa démission, provoquant par la même, sa dissolution après que d'autres membres ont également démissionné de ce même bureau fédéral, mais pour des raisons bien différentes, car ils avaient fait un choix. Là, on parle des membres du bureau fédéral qui sont tombés sous l'effet des cumuls de fonctions interdits par la réglementation et les statuts.

Donc, aujourd'hui, et après une année et deux mois de son élection à la présidence de la FAF, Amara n'a ramené aucun sou à la Fédération alors que sur le plan des dépenses, il a enregistré une lourde ardoise. Justement à propos du bilan financier, des fuites du document PDF envoyé aux membres de l'AG mentionnent un déficit de près de 130 milliards de centimes.

Et le comble c'est que la FAF n'a pas réussi à ramener un quelconque nouveau sponsor. Selon le document fuité, on note, entre autres, l'indemnisation du départ du secrétaire général à hauteur de 1, 6 million de dinars, au moment où l'ancien manager général de la sélection nationale a vu son salaire atteindre le chiffre de 750000 DA. Plus grave encore, la directrice des finances, a réussi à faire revoir à la hausse son salaire et une clause d'indemnisation en cas de départ. Concernant le bilan moral, il faut bien le faire remarquer clairement, qu'il est négatif bien qu'Amara ne soit pas allé jusqu'au bout de son mandat.

La preuve, lors de sa campagne électorale, il avait présenté un programme basé sur 11 points. Une année après, un seul point a été concrétisé, à savoir le changement du système de compétition. Et là encore, ce changement s'est effectué avec application d'une procédure illégale et une AG élective aussi «illégale». En effet, il faut savoir que le nouveau système de compétition doit être établi par le collège technique. Or, celui-ci n'existe pas.

Ainsi, l'assemblée générale extraordinaire qui a adopté le nouveau système de compétition a enregistré la participation de membres qui n'ont pas le droit d'y figurer, à savoir les présidents de la Ligue 2 amateur. Et là, il y a lieu de noter qu'on avait annoncé l'intention du secrétaire général de la FAF actuel, de priver ces clubs d'assister à cette AGO. Exception faite pour la JSM Skikda et l'AS Aïn M'lila. Le président de l'US Chaouïa et président de la commission électorale, Abdelmadjid Yahi, a menacé de saisir le tribunal arbitral du sport (TAS) et la FIFA si lui et les autres présidents des clubs de la Ligue 2 seraient empêchés d'assister à cette AGO. Sur ces entrefaites, les membres de l'AG devraient, logiquement, rejeter les bilans moral et financier du président. Reste à savoir quelle serait la réaction effective des membres de cette AG, eux qui, par le passé, ont souvent critiqué les présidents sortants avant de rentrer dans les rangs des «beni-oui-oui».