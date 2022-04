L'ancien arbitre international de football et ancien retraité de la police, Amar Ghotari est décédé mardi à l'âge de 84 ans, après un long combat contre la maladie qui l'a complètement immobilisé, a-t-on appris de ses proches. Ayant grandi à Constantine, le défunt est considéré comme un des piliers de l'arbitrage en Algérie, à la tête de la commission d'arbitrage de la Ligue régionale à Constantine pendant plusieurs années, avec Hassan Hafi Rassou et Amar Amara, lesquels ont contribué à la formation de nombreuses générations dans l'arbitrage.

L'arbitre fédéral, Yacine Lafalla, son adepte puis collègue dans plusieurs rencontres, a fait savoir que le regretté avait reçu des félicitations à l'issue de matchs importants, pour ne citer que le match disputé en 1985 entre l'Irak et le Maroc en finale de la Coupe arabe, au terme duquel l'Irak s'est imposé au score de (1-0).

De surcroît, feu Ghotari avait également géré la finale des Jeux méditerranéens en 1987 à Lattaquié (Syrie) entre la Syrie et la France, ou encore la finale de la coupe de la République en 1983 entre le MCA et l'ASM Oran, se remémore Lafalla. Le défunt a été inhumé après la prière d'El Asr.