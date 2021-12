On a attendu le match contre la «très modeste» équipe du beau Liban, beaucoup plus forte à manier le «Oud» et tous les instruments de musique, que le ballon. Le Liban a fait la chaîne à distribuer les buts de la victoire visible depuis Beyrouth. C'est une fleur lancée en direction des immortels Fairouz, Wadie Safi, Sabah, des frères Rahabani, Fehd Ballane, Farid El Atrache et Asmahane! Il s'est servi et rentré à l'hôtel avec une juste et cinglante défaite (2-0)! Le match s'est déroulé sans le moindre bobo, à part l'expulsion plus que méritée de Mrezigue, pourtant, auteur d'une bonne prestation jusqu'au moment de la fatale faute. D'ailleurs, la chanteuse Yara n'a pas tari d'éloges à l'égard des protégés de Madjid Bougherra, qu'elle trouve invincibles, élégants dans le geste et très efficaces! Ce n'est pas tant le sujet, mais il nous faudrait entrer à Al-Wakrah Stadium, par n'importe quel prétexte, musical, fut-il! Le match de samedi dernier se présentait enveloppé dans un nuage blanc, avant le début des colorées hostilités.

Une tâche difficile

Les deux coachs avaient, chacun, en catimini, leur idée sur le comment faire sur le rectangle vert! Nous avions vu les enfants du pays du Cèdre, face à l'Egypte et nous savions, dès lors, que la tache des protégés de Bougherra n'était si aisée que cela pouvait nous paraître. Il faudra que les Verts appuient beaucoup plus sur le champignon, que d'habitude. Le secret de Polichinelle, résidait dans le fait que l'équipe du mont «Liban» n'avait pas les moyens d'attaquer, ou, au moins de taquiner Mustapha Zeghba et sa sûre défense, dont 2 ou 3 éléments, profitant de leur fraîcheur physique et à l'occasion d'un coup de pied arrêté, pouvaient en deux enjambées, prendre d'assaut la citadelle formée autour du gardien, super protégé à longueur du match par, pas moins de 9 joueurs, prompts à se regrouper dès la perte du cuir! Le coach algérien a eu le temps nécessaire pour regonfler la forme des joueurs, apporter les correctifs nécessaires à l'attaque, demander à Baghdad Bounadjah de cesser de se prendre la tête entre ses mains, en cas d'une faute non sifflée, ou de trop bavarder au cours de la partie bien arbitrée. Il faudrait dire deux petits mots à l'intention de Brahimi, qui s'entête à trop garder le cuir et de le perdre à proximité des 16m50 commandés par Tahrat et Tougaï, qui ont tiré leur épingle du jeu! Bougherra a décidé de faire tourner son effectif pour permettre aux plus âgés ou les plus fatigués de se reposer avant d'affronter, demain, cet ambitieux team qu'est l'Egypte. L'équipe a certes été remaniée, mais le système de jeu, lui, n'a pas changé d'un iota. Seulement, cette fois- ci, les joueurs algériens étaient avertis de la vigilance poussée de l'adversaire et probablement de sa rude agressivité. Ils étaient dans la partie. Tant pis pour tous ceux qui ne croyaient pas aux chances des Verts, des Benayada, Chetti, Soudani...! Les fans présents au Qatar, eux, se sont bien amusés et ils continueront à le faire tout au long du tournoi, sur fond des:«One, two, three, viva l'algiré!» et de «Palestine echouhada». L'arbitrage a encore une fois été à la hauteur des espoirs. Avez-vous remarqué qu'avant de quitter le terrain, le joueur tunisien, en l'occurrence Benramdane, n'a nullement protesté contre la décision de l'arbitre, décision juste, puisque le ralenti a nettement montré l'agression avec le coude sur le visage de l'auteur un peu plus tard du second but syrien, que le malheureux Farouk Benmostfa, impuissant et battu, a simplement accompagné des yeux! Voilà le résultat des arbitres venus d'un autre continent, siffler pour le plus grand bonheur de ceux, qui, venus voir du beau football, s'en sont retournés, heureux! Au cours de la rencontre contre le Liban, le doute s'est ainsi installé aussitôt que le tandem Bounedjah - Belaïli, ne répondait pas sur le terrain, que les 2 joueurs ont perdu le sang-froid nécessaire au niveau requis!

Balaïli, toujorus lui...

Le but raté à la 64' a mis du

«fer» dans la boisson des Verts! En effet, à la 69', Belaïli, dans son style particulier, obtient le penalty réussi de fort belle manière par Brahimi, qui laissera sa place à Draoui, suite à la bête intervention de Mrezigue, justement expulsé. Puis ce seront les 8 dernières minutes où nous verrons l'expulsion du joueur libanais, El Zein, qui a reçu son 2e avertissement, à la suite de son action un peu trop agressive. La 88e minute verra un impardonnable raté dans les 18 yards adverses de Bounedjah, qui a passé un mauvais après-midi, contrairement à Tayeb Meziani, qui portera l'estocade à la 93', sur une échappée intelligente! Bounedjah est en train de traverser un grave passage à vide, aidons-le à le faire sans dégâts! Le Liban avait une carte à jouer, il l'a fait, hélas, sans succès. Il faudra repasser la prochaine fois. Le pays du Cèdre n'a pas pu égayer les anti- Algériens, et c'est tant pis pour eux. Le cèdre? Ça nous connaît du coté du «Ruisseau des singes» à Mouzaïa (Blida) et sur les hauteurs des Aurès (Batna). A propos d'hauteurs, nous verrons bien les «pharaons», du haut de la pyramide de Guizèh, ce dont ils seront capables face aux Verts, demain, qui, si une victoire de l'Egypte venait à consacrer et à départager la 1ère place, bienvenue à nos voisins, alliés par le sang, frères et amis, marocains! Il leur faudra alors sortir le grand jeu, pour venir à bout de «l'algiré»!