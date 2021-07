Cet après-midi, sur la pelouse du stade international du Caire (Egypte) aura lieu l'affiche des demi-finales de la Coupe arabe des nations, opposant (Ya Allah!) nos jeunes des U20 à leurs sympathiques et surtout amis ou camarades de quartiers homologues tunisiens! La récupération au stade international du Caire (Egypte) des jeunes joueurs de l'EN des U2O, ayant eu lieu dans d'excellentes conditions, nous souffle-t-on, la reprise pour un match décisif pour la suite des évènements, s'annonce bien pour les nôtres! Pas de gros soucis pour Med Lacete, le discret mais efficace sélectionneur des Verts, qui a eu pour mission principale, de veiller à ce que tous les joueurs, membres du staff national et membres de la délégation algérienne, garde les pieds sur terre et surtout fasse attention à sauvegarder l'esprit d'il y a une semaine: la combativité, la vigilance, la fraîcheur physique, la générosité dans l'effort, jouer pour la seule Algérie, surtout le match aura lieu un certain 3 juillet, date anniversaire du référendum du 3 juillet 1962, date à laquelle les Algériens ont voté massivement pour la liberté et l'indépendance de «Tamourth», l'éternelle Djazaïr, le pays des millions de martyrs, qui se seront sacrifiés pour qu'en 2021, les jeunes se souviennent... Sur le papier, les «rouges des Aiglons de Carthage» devraient bouffer les «Verts», dont on a reconnu le manque de cohésion, de tactique, mais souligné fortement, la fraîcheur physique et surtout, un mental d'acier, l'esprit guerrier, combatif, où rien ne sera facile à lâcher à l'adversaire, pour pallier les tares citées plus haut. Tant pis pour les éternels pessimistes. Ils en auront pour leur couardise! Sommes-nous ou pas des Algériens? Si oui, la cause est entendue. Cet après- midi, il y aura un match de foot où le faux pas n'est pas de mise! Ce sera un quitte ou double pour les deux teams. Le perdant refera ses bagages pour le retour, vers le grand Maghreb. Auparavant, il aura pris soin de plier ses tenues, la larme de l'élimination de la fin de l'aventure à l'oeil, saluera ses fans qui l'ont suivi sur le tarmac de «Carthage» -Tunis ou Alger - «Houari Boumedienne» avec le rêve d'avoir caressé de remporter le trophée, mais le cauchemar d'avoir échoué si près du but! Nos jeunes se comporteront tels leurs homologues de 1954-1962! Oui, la comparaison est juste car, ne dit-on pas que «bon sang, ne saurait mentir»? La plus grosse majorité de ceux qui prirent les armes en vue de chasser définitivement l'occupant français et ses légionnaires du pays n'avait pas encore 20 ans! Sur le papier, les Tunisiens devraient l'emporter! Sur l'ensemble de la préparation du tournoi, nos voisins de l'Est, peuvent largement s'imposer. Mais, car il y a un «mais», et un immense, sur le terrain!

Les Tunisiens ne possèderont jamais la joie de jouer pour leur pays, qui rivaliserait avec celle de «petits Fennecs». Individuellement, les «aiglons de Carthage» seront avalés, tout cru! Ils seront griffés jusqu' à ce que le sang qui coulera, ne se voie pas sur leurs tenues «rouges»! Et, si jamais, nous perdrions la bataille, ce ne serait pas la fin du monde. Il y aura d'autres parties de plaisir à suivre, et des parties disputées avec la même hargne, le même acharnement, le même harcèlement que nous avions vu face à la Mauritanie, à l'Egypte et au Maroc! Que cessent les mots, avant de laisser la place aux «maux», des coups sur les tempes, tibias, chevilles et genoux, des coups mais des «coups bas», car le football demeurera le sport-roi que le monde entier suit avec passion, mais aussi et surtout raison. Avant de vous quitter, saluons les «petits Fennecs» par un retentissant:

«Jibouha Ya Louled!» et un assourdissant «One, two, three, viva l'Algirai!» Aujourd'hui, donc, ce sera «un rentre chez toi vite», ou «continue l'aventure de la finale de la Coupe arabe en battant une très forte équipe tunisienne, inquiète de rencontrer la solide à l'indescriptible mental de fer, la redoutable « voisine-soeur-ennemie», cette bonne vieille Algérie, qui ne va pas facilement lâcher prise jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre sud-africain!Good-luck, bonne chance, bon résultat, bon comportement sur le terrain, cet après-midi, et pourquoi pas, bonne réussite avec un bon score et au revoir, les «Verdrons»!