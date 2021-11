Alors que son équipe est déjà à la traîne en Série A, Massimiliano Allegri doit commencer à se poser de sérieuses questions sur son retour en tant qu'entraîneur de la Juventus, cet été. Si son avenir n'est pas encore menacé, la pression monte sur le technicien italien, dont l'équipe a été battue 2 fois d'affilée en championnat contre Sassuolo à domicile, (1-2) puis sur le terrain de l'Hellas Vérone (1-2) samedi. Allegri a eu bien du mal à cacher son inquiétude devant les médias. «En 5 jours, nous avons gâché un mois et demi de travail. On ne peut que travailler et se taire. Celui qui perd a toujours tort. Nous devons avoir le sens des responsabilités, a souligné le coach turinois.»

Si la Juve est en tête de son groupe de Ligue des Champions avec 3 victoires en 3 matchs, la situation est bien différente en Série A.

Le club turinois pointe en effet à la 9e place du championnat italien à 16 points de l'AC Milan et du Napoli.