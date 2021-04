Le tour préliminaire de la coupe de la Ligue de football, qui a débuté vendredi avec la qualification du MC Oran aux dépens du CA Bordj Bou Arréridj, se poursuivra, aujourd'hui, avec le déroulement de trois affiches dont le derby entre le NC Magra et le CS Constantine, deux équipes désireuses de sauver leur saison par un trophée. Le NCM, qui vient d'accrocher le champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad (0-0), en match retard du championnat de Ligue 1, aura à affronter cette fois-ci un coriace adversaire en l'occurrence le CS Constantine. Ce dernier, qui vient d'enregistrer la démission de son directeur sportif, Yacine Bezzaz, compte jouer les premiers rôles dans cette épreuve, tout comme la formation locale, en mauvaise posture à mi-chemin en championnat. Le vainqueur de ce match se déplacera à Alger pour y affronter le CRB en 8es de finale. Le stade du 20-Août d'Alger sera le théâtre d'une belle empoignade entre le NA Hussein Dey et l'AS Aïn M'lila qui veulent s'illustrer dans cette compétition, relancée exceptionnellement cette saison pour remplacer l'épreuve populaire qu'est la coupe d'Algérie, annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Les hommes de Bilal Dziri aspirent à réaliser un bon parcours, histoire d'effacer leurs déboires en championnat (15e), mais ils trouveront en face un adversaire mieux classé (5e) et auteur d'un bon rendement lors de la phase aller de Ligue 1. Le vainqueur aura comme adversaire en 8es de finale, la JS Kabylie à Tizi Ouzou. Le dernier match au programme de mardi verra l'Olympique Médéa accueillir l'ASO Chlef dans un duel assez équilibré. L'OM vient de perdre son buteur attitré Khalfallah, parti lors du mercato au CR Belouizdad, mais aussi son entraîneur Chérif Hadjar, qui a quitté en pleine mer le navire médéen pour rejoindre la JSM Skikda. En dépit de cette situation, les camarades de Cherfaoui tenteront de faire contre mauvaise fortune bon coeur, devant une équipe de l'ASO mal à l'aise en championnat (13e) mais qui a réussi quelques bons résultats à l'extérieur. Le vainqueur aura l'avantage de recevoir l'USM Bel Abbès au prochain tour.

R. S.