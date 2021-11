Après un début de saison où Liverpool se montrait clinique, face à ses adversaires, les Reds ont connu quelques revers, ces dernières semaines en championnat. Après avoir concédé un match nul (2-2) face à Brighton, les hommes de Jürgen Klopp se sont récemment inclinés, face à West Ham (2-3). Des points précieux perdus dans la course au titre, mais pour Alisson (29 ans) rien n'est encore perdu. Dans un entretien disponible sur le site du club, le portier brésilien a affiché les ambitions du club, et on peut dire qu'elles sont élevées: «Bien sûr, nous voulons gagner tous les tournois auxquels nous jouons. Nous voulons gagner la Ligue des Champions, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup - tous les tournois dans lesquels il nous est possible de jouer». Des volontés que l'ancien joueur de l'AS Rome a tout de même nuancé dans la foulée: «Cela devrait être l'objectif et la cible pour une équipe comme la nôtre. Mais nous devons prendre match par match et nous devons nous concentrer sur notre travail pour faire à 100%, ce que nous avons à faire.» Alisson n'est pas le seul joueur de l'effectif à avoir de hautes exigences pour cette saison. En septembre dernier, Thiago Alcantara (30 ans), dévoilait son désir de tout gagner: «Gagner toutes les compétitions possibles: le championnat, la Ligue des Champions et les compétitions de coupe aussi. Cela a toujours été l'objectif. Nous voulons tout gagner et nous avons cette faim de ne pas seulement gagner toutes les compétitions, mais de gagner tous les matchs.» Malgré les deux derniers revers en Premier League, le 4e au classement compte bien rattraper son retard. Ça commencera par la rencontre face à un Arsenal en forme depuis quelques semaines, le 20 novembre.