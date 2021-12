Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, ne veut pas que ses joueurs disputent la coupe d'Angleterre (FA Cup) le 3 janvier et invite les clubs européens à libérer les footballeurs africains pour la coupe d'Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. «Je ne suis pas d'accord qu'ils jouent le match du 3 janvier. À l'heure, où je vous parle, nous attendons nos joueurs le 27 décembre», a-t-il déclaré lors de la publication de la liste des 27 joueurs devant disputer la CAN. Le Forum des ligues mondiales (WLF), représentant, notamment les principales ligues européennes, a indiqué, jeudi soir, que les clubs ne libéreront pas leurs internationaux africains avant le 3 janvier, soit à 6 jours du coup d'envoi de la CAN. Des joueurs comme le gardien Edouard Mendy (Chelsea), le milieu Nampalys Mendy(Leicester), le défenseur Cheikhou Kouyaté (Crystal Place) et l'attaquant Sadio Mané (Liverpool) risquent de rater le début de préparation des Lions. Pour Aliou Cissé, le Sénégal a toujours «été correct» avec les clubs. «On est en droit de réclamer nos joueurs. Le devoir des clubs est de libérer les joueurs. Jusqu'à l'heure où je vous parle, pour moi c'est une histoire réglée», a assuré le sélectionneur du Sénégal. Concernant l'attaquant de Watford, Ismaila Sarr, blessé depuis quelques semaines, il affirme que le staff des Lions attend «un retour» des médecins de son club. Pour Kalidou Koulibali, Aliou Cissé se dit «optimiste» tout en soulignant que ce dernier pourrait disputer la deuxième journée de la CAN face à la Guinée. Pour sa part, l'entraîneur français de Crystal Palace va devoir se passer de l'attaquant ivoirien, Wilfried Zaha, du milieu sénégalais Cheikhou Kouyaté et du buteur ghanéen Jordan Ayew, sélectionnés avec leurs équipes nationales respectives pour le tournoi. Pour autant, hors de question pour lui de pointer du doigt ces joueurs ou les sélectionneurs. «Je n'empêcherai jamais un joueur de prendre part à la compétition. Je crois que ce tournoi doit être plus respecté. C'est aussi important que l'Euro», a déclaré Patrick Vieira dans des propos rapportés par BBC Sport.