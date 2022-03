Les coureurs Ali Grine de l'Équipe nationale militaire et Amina Betiche de la sélection de Bordj Bou Arreridj ont remporté la 31e édition du cross-country Mohamed El Mokrani, organisé samedi après-midi sur la piste de la forêt Boumergued de Bordj Bou Arréridj.

La course, qui s'est déroulée par un temps froid et sur un terrain rendu difficile par de fortes pluies, a été remportée chez les messieurs par Ali Grine et par les équipes de Bordj Bou Arréridj chez les dames.

La course des cadets et des juniors a été très serrée, en dépit de la difficulté du parcours à cause de la pluie qui a affecté le rendement des athlètes, a souligné le directeur national technique, Abdelkrim Sedou.

«Les conditions climatiques ont pesé sur le déroulement du cross, notamment chez les catégories minimes, tandis que chez les seniors les résultats ont été prévisibles avec la victoire des coureurs de l'élite», a souligné le même technicien qui a mis l'accent sur la bonne organisation de cette compétition par la Ligue de wilaya de la discipline et le soutien des autorités locales.

La 31e édition cross-country Mohamed El Mokrani a vu la participation de 1 400 athlètes de 150 clubs de 41 wilayas et de sélections nationales, civiles et militaires. La cérémonie de distinction des lauréats s'est déroulée en présence du président de la Fédération algérienne d'athlétisme, du directeur national technique et du wali de Bordj Bou Arréridj, Mohamed Benmalek.