L'équipe algérienne de football des moins de 20 ans (U20) affrontera son homologue tunisienne, dimanche au stade Émir Sultan Bin Abdelaziz d'Abha en Arabie saoudite (19h00, algériennes), en quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie. Larges vainqueurs jeudi face au Djibouti (6-0), les Tunisiens ont terminé leaders du groupe E avec 6 points, et donnent ainsi rendez-vous aux Algériens, dans un derby maghrébin qui promet pour une place en demi-finale. L'équipe algérienne, dirigée sur le banc par Mohamed Lacette, a validé son ticket pour les quarts de finale, en s'imposant mercredi face à la Libye (3-1), grâce à des réalisations signées Jores Raho (25e), Oussama Amar (74e), et Lahlou Akhrib (82e). Lors de leur entrée en lice dans la compétition, les Algériens se sont imposés face au Liban (2-1). Finaliste de la dernière édition disputée en 2021 en Égypte, l'Algérie espère faire mieux lors de cette 8e édition, d'autant que l'objectif principal est de remporter le trophée, même si la concurrence sera rude en présence du pays hôte et tenante du titre l'Arabie saoudite. 18 pays prennent part à cette 8e édition, scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus dimanche. Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 août, tandis que la finale se jouera le samedi 6 août (19h00).