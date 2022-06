Qui tablait sur une telle réussite de la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022? Les «ennemis» attendaient au tournant, mais cela était sans compter sur la fougue et l'esprit de créativité des organisateurs. L'union sacrée a donné lieu à une cérémonie qui fut, tout simplement, une oeuvre artistique complète avec tous les éléments expressifs aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie que le recours à des techniques de pointe. Tout le monde a été ébahi par la qualité du produit, notamment l'Émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, invité d'honneur de cette édition. Le défi était grand, et a été relevé de la meilleure des manières sur une superficie de 9000 m2 avec l'utilisation de 500 drones, en plus d'un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques. Tout cela a mis en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région Ouest et de la ville d'Oran en particulier, l'impact de la culture algérienne dans le Bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau du Bassin méditerranéen. Oran a réussi son premier grand test à cette occasion. Et de quelle manière! Il lui reste d'en réussir d'autres sur le plan organisation, avec la participation de plus de 3000 athlètes de 26 pays. Tous les secteurs, sans exception aucune, sont impliqués et mobilisés dans l'optique de donner l'image de «l'Algérie nouvelle». Sur le plan sportif, c'est la chasse aux médailles qui est enclenchée.