L'Équipe nationale de football des joueurs locaux entamera ses trois matchs amicaux programmés durant cette trêve FIFA, en rencontrant, aujourd'hui, la sélection syrienne au Sharjah Football Stadium à partir de 19h30, et ce dans le cadre de son programme lors du stade qu'elle effectue dans ce pays. Par la suite, l'équipe algérienne A' de football affrontera Sierra Leone le 19 novembre avant de clôturer ce stage par le match prévu contre le Koweït, le 26 de ce même mois de novembre aux Emirats arabes unis, dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février). Il faut d'emblée, préciser que ce stage aux Emirats arabes unis a été programmé sur l‘avis du coach Bougherra. Des critiques ont fusé de la part des amoureux de cette sélection des joueurs locaux, fustigeant la décision du sélectionneur Bougherra pour la programmation de ce stage en dehors du pays, dans la mesure où la compétition se déroulera en Algérie.

D'habitude, toutes les sélections se prépareront chez elles, lorsqu'elles préparent une compétition qui est programmée sur leur territoire. Mais le staff technique des A' algériens en a décidé autrement. À propos des adversaires des Verts dans ce tournoi, on ne les connaît pas du tout, sachant que les sélections africaines ne sont pas bien encadrées par leurs fédérations respectives, la Fédération algérienne en fait partie. Sinon, comment expliquer que l'instance dirigeante du football algérien n'a pas bougé le petit doigt pour faire remarquer à Bougherra que ce n'est pas la meilleure manière de promouvoir le football algérien en général, et les joueurs locaux en particulier. À noter que ce premier match amical cotre la Syrie se jouera en présence du public. Ceci, à la suite de l'autorisation du coach principal Madjid Bougherra de jouer cette rencontre en présence des supporters. Il fallait faire ce stage en Algérie et faire sentir aux joueurs la pression du public, si le public daignait se déplacer pour cette sélection, car n'étant pas bien prise en charge par la FAF. Ainsi, Bougherra table beaucoup sur ce stage et ses trois matchs amicaux pour choisir officiellement son «onze «rentrant qui devrait débuter le match d'ouverture du CHAN vendredi 13 janvier prochain au stade de Baraki d'Alger (17h00) face à son homologue libyenne, en match d'ouverture du 7e championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévu du

13 janvier au 4 février par la CAF.

L'autre match du groupe A, domicilié au nouveau stade de Baraki, opposera un peu plus tard en soirée l'Éthiopie au Mozambique (20h00). Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra enchaîneront en affrontant mardi 17 janvier l'Éthiopie (17h00), avant de boucler le premier tour en croisant le fer avec le Mozambique, samedi 21 janvier (20h00). Pour la première fois, dix-huit équipes prendront part à cette compétition, suite à la décision de la CAF d'augmenter le nombre d'équipes participantes. Les équipes ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale. La compétition se jouera aux stades de Baraki (Alger), du 19-Mai-1956 (Annaba), Miloud-Hadefi (Oran) et chahid-Hamlaoui (Constantine).