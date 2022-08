La sélection algérienne de football des moins de 17 ans débutera la Coupe arabe de la catégorie, aujourd'hui, face à son homologue de la Palestine, à partir de 17h00, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, relevant de la wilaya de Mascara. D'ailleurs, toutes les conditions nécessaires sont réunies à Sig pour la réussite de cette compétition régionale, dont de nombreux matchs seront abrités par le stade du pôle sportif «moudjahid Kerroum Abdelkrim» et qui s'étalera jusqu'au 8 septembre 2022. Ainsi, la direction de la jeunesse et des sports (DJS) a préparé toutes les conditions nécessaires pour la réussite de cet évènement footballistique arabe, en précisant d'ailleurs, que la pelouse du terrain de Sig en gazon naturel est fin prête pour les rencontres, de même que le système d'éclairage du stade qui a fait l'objet de tests concluants. Encore faut-il noter que ce stade de Sig abritera 19 matchs de cette Coupe arabe de football U17, organisée avec la participation de 16 sélections. Ceci dit, la sélection nationale algérienne se trouve depuis samedi à Oran pour préparer cette compétition. Le sélectionneur national, Arezki Remmane, et son staff travaillent d'arrache-pied et ne laissent rien au hasard pour réussir l'objectif principal, à savoir gagner cette Coupe arabe. Joueurs et staffs affichent une grande «volonté de réussir le tournoi». «Les joueurs sont prêts aussi bien sur le plan physique que mental», indique Remmane. Il a tenu à faire rappeler que les derniers stages se sont tenus dans de bonnes conditions avec une parfaite organisation, notamment à Rouiba et à Tikjda. Et d'affirmer que «les joueurs ont bien répondu à nos exigences». Sur les terrains, les jeunes de Remmane ont terminé leur stage de préparation à cette compétition par deux bonnes confrontations face aux Comores «ce qui a permis aux joueurs de découvrir le niveau international», comme l'affirme le sélectionneur national. En plus du fait que les Verts sont décidés à gagner cette coupe chez nous en Algérie, pour le sélectionneur national cette Coupe arabe 2022 n'est qu'une station de préparation pour l'équipe, car elle permettra de voir la réaction des sélectionnés, certes amoindris par l'absence de quelques joueurs retenus par leurs clubs à l'étranger. Toutefois, Remane tient à préciser également qu'il «dispose d'un bon panel d'internationaux qui a prouvé, par le passé, ses capacités». «Je pense qu'avec le temps et l'expérience qu'ils ont vécu ensemble, ils peuvent rendre une bonne copie en compétition arabe. Je fais confiance à mes joueurs», insiste-t-il avec beaucoup de conviction. À noter que l'Algérie, étant le pays hôte de cette édition 2022, fait partie du Groupe A, composé du Soudan, des Emirats arabes unis et de la Palestine. Le groupe B est constitué des sélections suivantes: Tunisie, Libye, Oman et Yémen. Quant au groupe «C» et suite au forfait du Maroc, celui-ci est désormais formé de trois sélections à savoir l'Irak, les Comores et la Mauritanie. Enfin, s'agissant du groupe D, il est composé de l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Syrie et le Liban.