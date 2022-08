Le premier match de la sélection algérienne de football durant la prochaine fenêtre de la FIFA sera contre la très accrocheuse sélection nigériane, le 27 septembre prochain. C'est l'information relayée par des médias, en l'absence d'une confirmation officielle de la part de la Fédération algérienne de football (FAF). Ainsi, et aux dernières nouvelles, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n'a vraiment pas chômé, puisque d'abord, il suit avec une très grande attention tous les joueurs binationaux à travers les différents pays et en particulier en Europe et dans les pays du Golfe.

Ensuite, Belmadi prépare sa liste pour aborder les prochains matchs des Verts et en particulier la prochaine CAN qui est son principal objectif, tout en pensant également aux prochaines qualifications de la Coupe du monde 2026. Et bien que cette dernière compétition soit lointaine, Belmadi saisit cette occasion, d'avoir un peu plus de temps, pour réduire sa liste élargie d'une quarantaine de joueurs à 25 joueurs, voire 23 joueurs seulement. Et c'est ce qui explique que ce choix sera difficile en ce début de saison où les joueurs reviennent juste de vacances et débutent avec leurs clubs respectifs la nouvelle saison 2022-2023. Ceci, sans oublier ceux qui ont changé d'air et qui doivent d'abord se familiariser avec leur nouvel environnement pour retrouver leur niveau top leur permettant d'être sélectionnables aux yeux du coach Belmadi. Ce dernier a toujours insisté sur le fait qu'il ne «prendrait que les joueurs les plus en forme» au moment opportun. Ce qui veut dire que la concurrence bat son plein avec les joueurs qui veulent arracher une place dans l'effectif du coach Belmadi. Ceci côté joueurs. Quant au côté compétition, Belmadi veut bien évidemment disputer le plus de matchs possible durant cette fenêtre du mois de septembre, ou novembre. Et à ce propos, aux dernières nouvelles, des médias aussi bien algériens que sud-américains, surtout, ont annoncé un probable prochain match amical entre l'Algérie et le Brésil pour le 27 septembre prochain. La Fédération algérienne de football et son homologue brésilienne ont discuté de cette éventualité de programmer ce match Algérie-Brésil. En réalité, le Brésil devrait disputer un match officiel des qualifications au Mondial face à l'Argentine. Mais, après l'annulation de cette rencontre de la part des Argentins, les responsables brésiliens ont donc pensé à une rencontre amicale contre l'Algérie, qui est en train de chercher un sparring-partner d'urgence pour ce mois de septembre. Belmadi lui-même l'avait annoncé lors de sa dernière conférence de presse en juin dernier. Les deux parties se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine. Ils auraient souhaité jouer ce match avant la Coupe du monde, mais faute de temps ça ne sera pas possible, du moins pas avant juin 2023. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que l'EN ne jouera pas contre les Brésiliens en septembre prochain, ni en novembre, encore moins en mars prochain. Surtout après que la CAF a reporté les éliminatoires de la CAN 2023 à mars en programmant deux journées d'emblée à cette date. Mais, leur programmation a été fixée en juin 2023 (du 12 au 20 juin 2023), pour la première et en septembre (du 4 au 12 septembre 2023), pour la seconde fenêtre. Pour le moment, il y a lieu de retenir, surtout, que la sélection algérienne disputera le mois prochain deux matchs à Oran. Initialement c'est soit la Guinée, soit le Ghana qui se déplacera pour ces deux rencontres, mais pour cette dernière sélection rien n'est sûr, car elle vient de programmer, justement, un match amical contre le Brésil. Et c'est là, que le nom de la sélection nigériane a été suggéré. C'est apparemment l'organisateur du match du mois d'octobre d'il y a deux ans en Autriche qui vient de le proposer. De plus, il y a lieu d'évoquer également, d'autres matchs qui devraient être aussi au programme des Verts durant l'année 2023 et il s'agit des matchs contre l'Italie et la Croatie.

Mais, pour ce faire, il va falloir d'abord observer la décision de la FIFA relative aux dates de préparation pour la Coupe du monde Qatar 2022. Enfin, il ne reste plus qu'à attendre que la Fédération algérienne de football annonce le véritable programme des Verts...