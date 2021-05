Comme il fallait s'y attendre, le coup d'envoi des éliminatoires du Mondial-2022 (Zone Afrique) est reporté à septembre prochain, après avoir été programmé initialement pour le début du mois de juin. Ainsi, l'Equipe nationale algérienne ne jouera pas, lors de la prochaine fenêtre FIFA, ses deux matchs face à Djibouti, à domicile, et au Burkina Faso en déplacement. Et depuis l'annonce d'un éventuel report par la presse égyptienne, réputée proche du cercle de décision au sein de la Confédération africaine (CAF), le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a demandé à ses responsables de commencer à chercher un sparring-partner.

Et c'est chose faite, avec une joute amicale qui aura lieu le jeudi 3 juin prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 20h30 face à la Mauritanie. «La sélection nationale aura la possibilité de jouer un ou deux autres matchs amicaux à la même période, et dont les détails seront dévoilés ultérieurement», a précisé l'instance fédérale sur sa page officielle Facebook. Belmadi avait convenu avec le président de la FAF Amara d'organiser des matchs amicaux, suite à la décision prise par la Commission d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, de reporter de juin à septembre, le début du deuxième tour éliminatoire, en raison de la pandémie de Covid-19. Les champions d'Afrique disputeront les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains. Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. Pour rappel, Les deux derniers matchs amicaux de l'Equipe nationale avaient été disputés en octobre 2020.

Le premier s'était déroulé face au Nigeria en Autriche (1-0), alors que le second s'est joué aux Pays-Bas face au Mexique (2-2). Invaincue depuis 24 matchs de suite, l'Algérie, logée dans le groupe A, débutera la campagne éliminatoire de la Coupe du monde 2022 en septembre en recevant d'abord Djibouti, avant de se déplacer pour défier le Burkina Faso.