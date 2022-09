La sélection algérienne de football des moins de 17 ans aura ce jeudi un grand défi à relever, en tentant d'arracher la Coupe arabe de la catégorie, face à son homologue marocaine, en finale de cette compétition régionale qui se déroulera sur la pelouse du stade de Sig (Mascara) à partir de 20h. Les joueurs algériens drivés par Rezki Remmane, se sont qualifiés à cette finale, après avoir battu aux tirs au but (5-4), (0-0 temps réglementaire) leurs homologues saoudiens, sur cette même pelouse du stade Abdelkrim Kerroum de Sig (Mascara).

Ainsi, les Verts ont écarté une des meilleures équipes du tournoi. Ce qui constitue donc une véritable performance pour les jeunes Verts.

D'ailleurs, jusqu'à présent les Verts n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition.

Ainsi, et au lendemain de cette qualification «historique», la sélection nationale a retrouvé le terrain en gazon naturel du Complexe sportif Belgaïd d'Oran, où les coéquipiers de Benidir ont apporté les dernières retouches avant d'affronter le Maroc.

Et comme ce qu'il entreprend habituellement, Arezki Remmane a fait sa causerie aux joueurs où il a beaucoup insisté sur la concentration jusqu'au bout, demandant à ses éléments de continuer à être généreux dans l'effort comme ils l'ont été depuis le début de cette compétition.

En tout cas, les joueurs algériens affichent une très grande détermination à ne point rater cette finale pour entrer par la grande porte dans l'histoire de cette compétition des moins de 17 ans.

Par ailleurs, Remmane a souhaité que la présence attendue en force du public algérien dans les tribunes du stade, dont la capacité d'accueil est de 20 000 places, n'aura pas son effet contraire sur les joueurs « car la pression du public est une arme à double tranchant», a-t-il commenté. Pour sa part, l'entraîneur du Maroc, Saïd Chiba, a prédit une finale à «caractère spéciale, qui sera marquée par une grande combativité des deux côtés», souhaitant au passage qu'elle soit d'un niveau technique «appréciable».

Enfin, il est tout aussi important de rappeler que l'objectif de la sélection algérienne, à travers sa participation dans cette Coupe arabe était de préparer les éliminatoires de la coupe d'Afrique de la catégorie, dont la phase finale aura lieu en avril 2023 en Algérie..