La sélection algérienne de football des moins de 17 ans disputera la finale de la Coupe arabe de cette catégorie contre le Maroc, vainqueur du Yémen, demain au stade de Sig (Mascara). En effet, les joueurs algériens, drivés par Arezki Remmane, se sont qualifiés à cette finale grâce à leur victoire aux tirs au but (5-4), (0-0 temps réglementaire) face à leurs homologues saoudiens, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig (Mascara). Et comme le coach des Verts avait déjà annoncé, à la veille de la compétition, l'Arabie saoudite demeure une des meilleures équipes du tournoi. Cette qualification en finale constitue donc une véritable performance pour les jeunes Verts. Il faut bien reconnaître que Remmane a bien géré son effectif, puisqu'il a effectué un turn-over avec ses éléments. En effet, alors que la sélection algérienne était déjà qualifiée en demi-finale, avant de jouer son dernier match des poules, le coach a fait reposer plusieurs joueurs, pour donner l'occasion aux remplaçants de montrer ce dont ils sont capables. En quarts de finale, l'Algérie s'est qualifiée, jeudi dernier, après sa victoire aux tirs au but (3-1) devant la Tunisie (1-1, temps réglementaire). Et pour cette finale prévue jeudi devant la coriace formation marocaine, le coach algérien a sûrement un nouveau plan différent de celui des quarts et de la demi-finale, pour contrer les Marocains, très décidés à arracher le Trophée devant l'équipe organisatrice du tournoi, à savoir la sélection algérienne. D'ailleurs lors de cette demi-finale face à l'Arabie saoudite, et sachant qu'il a affaire à une des plus redoutables formations de la compétition, le coach national a préparé un nouveau plan de jeu, en alignant trois défenseurs au niveau de la charnière centrale de cette zone stratégique pour éviter d'encaisser des buts. D'ailleurs, jusqu'à présent les Verts n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Et justement face aux Saoudiens, Remmane savait qu'ils ont une bonne ligne d'attaque avec des joueurs racés, eux, qui ont marqué pas moins de 17 buts en quatre matchs seulement. La stratégie de Remmane a donc été de «paralyser» les attaquants adverses qui ont échoué pour la première fois dans ce tournoi à trouver le chemin des filets. Encore mieux, les Verts ont même raté la possibilité de terminer le match avec une victoire, et éviter par- là même le suspense que suscite la fatidique opération des tirs au but. Mais, ils n'ont pu le faire. Tala el Hadji, meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations, a raté son penalty et c'est Fethi Kessassi qui a marqué le sien propulsant, par- là même, les Verts en finale. À noter que le coach national n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes à l'issue de la partie, tellement il tenait tant à aller en finale de cette joute arabe. Ainsi, les Verts doivent bien se préparer pour jeudi prochain afin de gagner cet ultime match de la Coupe arabe devant des Marocains, voulant créer la surprise de battre l'Algérie sur son propre terrain de Sig à Mascara. À l'issue de la qualification des Verts en finale, le coach national, Remmane, a déclaré, entre autres que « Je ne peux m'exprimer sur la finale, car je suis encore sous l'effet de l'émotion...».

S. M.