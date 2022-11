Les fans de la sélection algérienne de football sont vraiment déçus, ce dimanche, à l'occasion de l'ouverture de la coupe du monde 2022 au Qatar, avec le match d'ouverture Qatar-Equateur, de ne point voir notre sélection dans cette compétition mondiale. D'aucuns Algériens n'oublieront de si tôt ce fameux match Algérie-Cameron (1-2) qui a couté l'élimination des Verts de cette coupe du monde 2022, sur la pelouse du stade Tchaker de Blida un certain 29 mars 2022. Surtout que cette élimination des Verts a été obtenue par le Cameroun grâce aux décisions douteuses de l'arbitre Gambien Bakary Gassama lors de la manche retour des barrages ayant opposé les Fennecs aux Lions indomptables au stade Mustapha-Tchaker. Les supporters algériens ont commencé à oublier cette triste journée, mais avec le début de la coupe du monde, «instinctivement» cette image de l'«injustice» de cet arbitre envers la sélection algérienne en accordant un but, litigieux Karl-Toko Ekambi à la 120+7 minutes de temps de jeu. A l'issue de la partie, et plus précisément le 4 mai dernier, et en réponse à l'appel de plusieurs groupes de supporters sur les réseaux sociaux, des centaines d'Algériens avaient protesté devant le siège de la FIFA, à Zurich (Suisse), brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Justice et intégrité» envers l'Algérie et ‘'Stop à la corruption''. Ces derniers demandaient justice pour les décisions douteuses qu'a prises l'arbitre gambien Bakary Gassama et ce, en témoignages même des spécialistes. Depuis, la polémique a grandi et des fans des verts ont accusé cet arbitre d'avoir lésé l'équipe algérienne lors du match retour et les débats sur les différents plateaux TV. La mobilisation des supporters algériens en faveur d'un replay du barrage retour entre Fennecs et Lions Indomptables est passée de la Toile au réel. Ainsi, les fans des Fennecs, rassemblés, devant le siège de l'instance internationale de football ont exprimé haut et fort leur colère particulièrement sur l'arbitrage observé lors du soir fatidique du 29 mars à Blida. C'est en effet ce point précis, dont Bakary Gassama est à leurs yeux le symbole, qui cristallise les revendications de ces supporters motivés par le recours déposé par la FAF auprès de la Commission de Discipline de la FIFA. La Faf a envoyé à la FIFA une requête qui s'appuie sur les faits d'arbitrage susceptibles de déboucher juridiquement sur des erreurs techniques. Ainsi, les Algériens présents lors de ce rassemblement du 4 mai, avaient scandé plusieurs slogans, et brandi plusieurs pancartes, appelant la FIFA à faire preuve de «justice et d'intégrité» envers l'Algérie et ‘'Stop à la corruption'', allusion à l'arbitrage ‘'vicié'' et au comportement immoral de certains membres opérant dans les arcanes de la CAF. Prévue pour le 21 avril, la réponse définitive de l'instance mondiale du football est finalement repoussée sine die. La Fifa ne s'empresse pas de trancher, l'investigation nécessite un laps de temps plus ou moins long, car pour les besoins de l'enquête, des réponses libres doivent êtres récoltées et des témoignages recueillis. Et à la fin, c'est la désillusion de voir la FAF déboutée par la Fifa... Aujourd'hui, et avec ce début de la Coupe du monde 2022, il est tout à fait évident que les Algériens n'oublieront jamais ce qu'a fait Gassama pour éliminer les verts de cette compétition mondiale...