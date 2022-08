L’Algérie et le Brésil pourraient se retrouver au mois de septembre prochain. En effet, selon plusieurs sources concordantes, la FAF et la fédération brésilienne de football aurait pratiquement tout conclu pour le déroulement de ce match le moins que l’on puisse dire de « gala ». Un match qui comptera dans la préparation de la Coupe du monde pour les Brésiliens et qui devrait offrir une très belle affiche à tous les fans de football. La rencontre devrait se dérouler en France où la Seleção sera en stage à l’occasion de la prochaine trêve internationale. La FAF n’a pas encore communiqué sur le sujet. On en saura plus dans les prochains jours.