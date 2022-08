Un probable match amical Algérie-Brésil au mois de septembre ou novembre prochain a fait exploser les réseaux sociaux par les fans de la balle ronde, bien que sur le plan officiel, aucune information de la part des Fédérations algérienne et brésilienne n'a filtré sur cette rencontre. Mieux encore, à la suite de l'annulation de la rencontre Argentine-Brésil, interrompue à l'époque et surtout, qualificative au prochain Mondial 2022, puisque les deux sélections sont déjà qualifiées, le journaliste Eric Frosio, correspondant de L'Équipe au Brésil, la sélection brésilienne pourrait jouer deux matchs amicaux face à deux sélections d'Afrique du Nord le mois prochain, selon ce que rapporte beIN Sports.

La même source ajoute que pour combler le vide de son calendrier, avant le Mondial prévu à la fin du mois de novembre, la Seleção compte profiter de cette fenêtre libre pour disputer deux matchs amicaux. Il y a lieu de rappeler que le 27 juillet dernier, une information relayée par des médias algériens, a indiqué que l'Équipe nationale algérienne jouera deux matchs amicaux contre des concurrents européens fin septembre.

Encore faut-il aussi rappeler que la FIFA a fixé, à une date antérieure, les dix derniers jours de septembre 2022, comme date d'organisation des matchs amicaux ou officiels (le cas échéant). Certains milieux ont annoncé à cet égard les noms des équipes d'Italie, de Belgique et des Pays-Bas. Or, il se trouve que les Verts ne peuvent pas affronter leurs homologues d'Italie, de Belgique, des

Pays-Bas, ou d'une autre équipe du Vieux Continent en septembre prochain, car ces équipes seront à ce moment-là occupées avec les 5e et 6e (avant-dernier et dernier) tours de la compétition de la Ligue des Nations. D'ailleurs, les Verts ne peuvent disputer de match amical en septembre prochain contre aucune équipe qualifiée pour la Coupe du monde et de tous les continents ou régions agréés par la «FIFA». Car ces équipes fixent à une date plus précoce, le calen drier des matchs préparatoires pour le mois de septembre 2022. Et à ce moment-là, la seule possibilité pour les Verts est de programmer deux matchs amicaux avec le Brésil, l'Argentine, le Costa Rica ou la Corée du Sud uniquement, alors même qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après avoir reprogrammé la rencontre Argentine-Brésil le 22 septembre, ce match amical a été donc purement annulé en accord avec les deux sélections. C'est ainsi que toujours, selon le journaliste Eric Frosio, le Brésil disputerait à la place deux matchs amicaux: le premier les opposerait à la Tunisie le 22 septembre et le second à l'Algérie le 27 septembre.

Le lieu de cette rencontre n'a pas été révélé, mais il se pourrait qu'il se jouerait en France, et ce, pour des raisons bien pratiques. En effet, cela permettrait à Neymar et ses compatriotes d'éviter de longs et épuisants déplacements, eux qui sont basés en grande majorité en Europe.

Là, il y a lieu de rappeler que lors de la prochaine phase finale de la Coupe du monde au Qatar, la Tunisie, qualifiée se trouve dans le groupe «D», en compagnie du Danemark, de l'Australie et de la France. Quant au Brésil, il se trouve dans le groupe «G» en compagnie du Cameroun, la Serbie et la Suisse. Le Brésil n'a disputé de match contre les deux sélections maghrébines l'Algérie et la Tunisie que rarement. Les Auriverdes ont, en effet joué, trois amicaux, tous gagnés, et un match de poule au Mondial 1986, terminé sur une courte victoire (1-0) face à l'Algérie; un amical contre la Tunisie en 1973 à Tunis, remporté (4-1). Pour la CAN 2023, l'Algérie devrait disputer durant la période allant du 19 septembre au 27 du même mois face au Niger, une double confrontation comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Le match aller devant se jouer au stade olympique d'Oran, tandis que le match retour devrait être programmé pour le dernier jour du rassemblement, dans un lieu non déterminé (le Niger n'ayant pas un stade homologué par la CAF et qui a joué sa rencontre à domicile contre la Tanzanie au Bénin, ndlr).