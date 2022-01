L'équipe algérienne dames de handi-basket affrontera son homologue de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, à Addis-Abeba en Éthiopie, en finale du championnat d'Afrique de la discipline (messieurs et dames).

Lors de son dernier match du 1er tour, les Algériennes ont ajouté une 4e victoire de suite, en battant l'Éthiopie (59-22), terminant ainsi le 1er tour en première position, avec 8 points, devant l'Afrique du Sud (6pts), récoltés de deux succès et deux défaites.

L'Éthiopie termine en 3e et dernière position avec (4 points) de 4 défaites. Le tournoi féminin se joue en mini-championnat (aller-retour), avec la présence de 3 sélections seulement, à savoir l'Algérie (championne d'Afrique en titre), l'Afrique du Sud (vice-championne) et l'Éthiopie (1ère participation). Selon le règlement de compétition appliqué, les trois équipes s'affrontent en aller/retour durant une première phase, et les deux premiers animeront la finale, pour désigner le vainqueur du titre.

Les coéquipières de la capitaine Djamila Khemgani ont dominé l'Éthiopie (79-23 et 59-22) et l'Afrique du Sud (48-32 et 18-70). Dans la compétition des messieurs, après ses 3 forfaits d'affilée contre l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte avec la perte des matchs sur un score identique (20-0), sur fond de contamination au Covid-19, l'Algérie, triple détentrice du titre, perd celui-ci, acquis en 2019 en terre sud-africaine.

Durant le tournoi d'Addis-Abeba, l'équipe algérienne était incapable d'aligner 5 joueurs dans chaque rencontre, en raison de la contamination de plusieurs de ses joueurs au Covid-19. Le titre de la compétition qui a réuni 5 sélections (Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, RD Congo et l'Algérie), se jouera entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Lors des rencontres jouées vendredi, l'Égypte a pris le meilleur sur la RD Congo (74-15), terminant en 1ère position du 1er tour, avec 10 points (pour 5 matchs gagnés). Le titre africain se jouera, ainsi, entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, deux équipes largement supérieures à l'Éthiopie et la RD Congo, qu'elles avaient battues à deux reprises.