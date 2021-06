La Fédération algérienne de football (FAF) informe que la sélection nationale des joueurs locaux affrontera son homologue du Burundi, mercredi 16 juin 2021, (à 20h45), au nouveau stade Olympique d'Oran.

Le stage, sous la conduite du sélectionneur national Madjid Bougherra, débutera samedi 13 juin au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avec les tests PCR pour les joueurs et les membres des différents staffs puis une première séance d'entraînement en fin d'après-midi. Le départ pour la ville d'Oran est prévu mardi 15 juin dans la matinée avec la programmation d'une séance d'entraînement à 18h30 sur la pelouse du nouveau stade de la ville d'El Bahia.

La liste des joueurs qui seront convoqués par Bougherra sera publiée ultérieurement. Pour rappel, ce premier regroupement des joueurs locaux s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en prévision de la Coupe arabe des nations de la FIFA, Qatar 2021, qui aura lieu en décembre prochain.

Dans ce tournoi, les Verts débuteront contre le vainqueur du match des préliminaires entre la Libye et le Soudan, le 1er décembre à 13h. Lors de la deuxième journée, les protégés de Bougherra affronteront le 4 décembre à 18h, le vainqueur de l'autre match des préliminaires entre le Liban et le Djibouti, avant de terminer la troisième journée face à l'Égypte, le 7 décembre à 21h.