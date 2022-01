Dimanche dernier, trois journalistes algériens, venus assurer la couverture de la CAN-2021, ont été agressés à Douala, au Cameroun. il s'agit de Mohamed Aïssani de l'APS, Smaïl Mohamed Amokrane de Compétition et Mehdi Dahak de Dzfoot. Ils se sont fait subtiliser quelques effets personnels, dont un passeport et trois téléphones portables. L'un d'entre eux a même été transporté à l'hôpital pour y être soigné. Cette affaire avait fait couler beaucoup d'encre, remettant en question l'aspect sécuritaire dans le pays lors de ce tournoi continental. Jeudi dernier, l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun, Boumediene Mahi, a fait savoir que les autorités algériennes suivent de près, en coordination avec leurs homologues camerounaises, cette affaire: «Nous sommes en contact permanent avec nos frères camerounais compétents, pour suivre de près l'évolution de cette question, notamment l'identification et l'arrestation des auteurs de ce forfait. Des contacts ont eu lieu avec le ministère des Relations extérieures du Cameroun, où le ministre Mbella Mbella, a bien voulu présenter les regrets de son gouvernement au sujet de cet incident isolé, tout en indiquant que son pays a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité de nos compatriotes en séjour temporaire au Cameroun. Une question à laquelle les autorités algériennes accordent une importance capitale.» Le responsable algérien fait savoir que ce point de presse animé en compagnie du gouverneur de la région du Littoral à Douala, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a pour objectif essentiel de faire la lumière sur cet incident regrettable et isolé, et exprimer les points de vues algériens et camerounais à ce sujet. «L'état de santé des journalistes agressés s'est amélioré, et ne soulève pas d'inquiétudes particulières. Ils ont tous repris leurs activités en tant que journalistes accrédités pour couvrir cet événement», a dit Mahi encore, en dévoilant le contenu d'échanges entre le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue camerounais, Lejeune Mbella Mbella. «Au cours de ces échanges, un accent particulier a été mis sur la nécessité d'assurer la sécurité des supporters et des journalistes algériens se rendant au Cameroun, pour partager avec leurs frères camerounais la joie et la ferveur de la CAN tant attendues par les deux peuples frères. Lamamra a exprimé à son frère Mbella Mbella la solidarité immuable et sans ambages avec le Cameroun, pour l'organisation de cette compétition à sa date initiale, et son soutien à ce que l'organisation de ce tournoi continental soit une réussite irréprochable». L'ambassadeur algérien au Cameroun, a insisté sur la nécessité de «balayer quelques manipulations», dont l'objectif est d'utiliser le nom de l'Algérie pour porter atteinte à ses relations avec le Cameroun. «Nous devons balayer quelques manipulations et déclarations maladroites, dont l'objectif est de porter atteinte à la relation entre l'Algérie et le Cameroun, ou d'essayer d'utiliser le nom de l'Algérie pour créer des problèmes à nos frères camerounais. L'objectif est de dire d'une manière claire que nous déclarons toute notre solidarité et notre soutien, comme nous l'avons fait avant le début de cette compétition, au moment où il y avait des instances et des pays qui manoeuvraient pour que cette CAN ne se tienne pas au Cameroun. L'Algérie, avec toutes ses instances, a déclaré fort que nous soutenons le Cameroun pour abriter ce tournoi, et que le pays est prêt pour organiser cet événement. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de réussir son défi», a-t-il conclu.