Les autorités de la wilaya d'Alger ont décidé depuis le 21 septembre 2021 que les rencontres de football se déroulant dans la capitale se joueront sans public. Le 20 octobre dernier, le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) avait annoncé le retour du public aux stades et salles de sport, sur présentation du pass sanitaire, en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022. Par la suite et à l'issue d'une réunion entre les cadres des ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, il a été décidé qu'«en principe, les supporters seront de retour dans les tribunes des stades, mais les modalités et la date seront définis à l'issue d'une réunion entre les cadres des ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des représentants de la Fédération algérienne de football», selon Abderezak Sebgag, lors de la réunion de la commission mixte MJS - FAF chargée de l'évaluation de la situation du professionnalisme du football et des voies et moyens de sa réforme. «Nous avons entamé les procédures suites aux instructions du Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane, pour mettre en place les mécanismes qui permettront un retour des supporters dans les tribunes d'une façon sécurisée pour tous les acteurs», avait-il ajouté. En septembre dernier, le MJS avait annoncé le retour du public aux stades et salles de sport, sur présentation du pass sanitaire, en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022. Concernant les matchs internationaux et de l'Équipe nationale en particulier, les rencontres se dérouleront sans public par contre pour les matchs de championnat, les supporters doivent être munis d'un pass sanitaire pour assister aux rencontres. Mais, là, il y a eu une exception qui a fait des mécontents. En effet, il a été décidé que dans tous les stades de l'Algérie, les matchs de Ligue 1 se jouent en présence du public, sauf à Alger. Cela a donc provoqué la colère des supporters, et les comités de supporters, soutenus par leurs directions, ont prévu d'adresser une lettre commune aux autorités de la wilaya pour que les matchs se jouent en présence du public avec un accès conditionné (bavette, pass sanitaire...). Donc pour le moment c'est devenu presque une routine pour les supporters algérois de ne point aller au stade afin d'assister leurs équipes. Ainsi les fans des clubs se contentent de suivre leurs équipes respectives sur le petit écran et ce, lorsque les rencontres sont télévisées. Par contre, dans les autres pays dont nos voisins, ce n'est point le cas. C'est ainsi que des spécialistes et observateurs estiment qu'il fallait suivre l'évolution de la pandémie qui a vraiment régressé dans notre pays et prendre des mesures de «soulagement» pour les supporters, bien entendu avec toutes les précautions voulues, comme c'est le cas pour les matchs se déroulant en dehors de la wilaya d'Alger. Il est vrai que c'est une décision des autorités locales qui ont, sûrement, leurs raisons, mais il y a lieu d'être plus compréhensif dans la mesure où des solutions existent bel et bien avec un suivi strict des recommandations sanitaires pour éviter le retour de cette pandémie mortelle. Et c'est d'ailleurs le voeu des supporters des clubs algérois, même s'il faudrait limiter le nombre des supporters devant assister aux matchs.