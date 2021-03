On commencerait petit à petit à y voir plus clair pour l'avenir de David Alaba. Alors qu'il est déjà acté que l'Autrichien quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, son futur club n'a pas encore été annoncé. Mais c'est du côté du Real Madrid qu'il pourrait bien falloir regarder. En effet, selon les informations de Kicker, la Casa Blanca serait confiante quant à la future arrivée d'Alaba. L'affaire serait visiblement bien engagée, au grand dam du PSG, mais aussi du FC Barcelone, où Joan Laporta rêvait lui aussi de frapper un gros coup pour 0 euro. Récemment élu président du FC Barcelone, Joan Laporta souhaitait profiter de sa bonne relation avec Pini Zahavi pour boucler l'arrivée de David Alaba en Catalogne. Mais c'est finalement l'aspect économique qui aurait plombé les Blaugrana. En effet, selon les informations de Kicker, le Barça n'aurait finalement pas eu assez d'argent pour une telle opération. Bien qu'Alaba soit libre, il réclamerait une grosse prime à la signature et ainsi un énorme salaire. Trop donc pour le FC Barcelone, dans le rouge financièrement.