Son dernier match face à Augsbourg avait été sous le signe de l'émotion. Cette fois, l'aventure de David Alaba au Bayern Munich est terminée. Homme d'un seul club, celui qui a passé toute sa carrière en Bavière, où il a disputé un total de 431 matchs et remporté de nombreux titres, s'est officiellement engagé en faveur du Real Madrid.

Libre de tout contrat, le latéral gauche n'avait pas trouvé de terrain d'entente avec ses dirigeants pour prolonger, et avait aussi la sensation d'avoir fait le tour à Munich, après 13 saisons particulièrement fructueuses.

Madrilène jusqu'en 2026, l'international autrichien rejoint donc un autre club historique, et il a hâte de débuter! «Je quitte un club spécial pour un autre club spécial. Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre le Real Madrid. Après tant d'années à Munich, je ferai face à un nouveau défi et je ferai de mon mieux pour continuer à écrire l'histoire spéciale du club», a d'abord écrit David Alaba sur son compte Instagram personnel, ambitieux.

«J'ai hâte de jouer mon premier match dans le maillot blanc emblématique devant tous les fans de Madrid. Je suis sûr que ce voyage sera un succès. Ensemble avec tous les Madridistas. Vamos», a ensuite ajouté celui qui peut aussi évoluer au milieu de terrain ainsi qu'en défense centrale. Une polyvalence qui ne sera pas de trop.

À Bernabeu, David Alaba n'aura toutefois pas la chance de jouer sous les ordres de Zinedine Zidane, puisque le coach français a abandonné son poste cette semaine. Le nouvel entraîneur des Merengues devrait être connu très rapidement. Et nul doute que celui-ci ne rechignera pas à lui accorder un rôle important au sein de l'équipe.