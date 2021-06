Finaliste malheureux de la Ligue des Champions, Manchester City veut revenir plus fort dès la saison prochaine. Pour cela, le club anglais est prêt à investir massivement sur le marché des transferts, notamment pour trouver un remplaçant à Sergio Agüero, parti au FC Barcelone au terme de son contrat «Nous avons perdu une légende importante avec Sergio Agüero. Il va être compliqué de trouver quelqu'un de la même pointure, mais nous allons y arriver. Il y a plusieurs domaines dans le groupe qui ont besoin qu'on investisse, notamment l'équipe. Pas trop non plus. Ce n'est pas une question de chiffres mais de qualité», a fait savoir le président Khaldoon Al Mubarak sur le site officiel du club. «J'ai appris une chose depuis mon arrivée, c'est qu'il faut constamment apporter du talent et de la fraîcheur, surtout lorsque l'on évolue à un niveau très élevé et que l'on est au sommet. Avoir gagné le titre ne signifie pas qu'il faut s'asseoir et savourer. Ce serait la plus grosse erreur. C'est le moment d'envoyer un message fort plutôt, qu'il n'y a pas de satisfaction à simplement gagner la Premier League», a soutenu le dirigeant émirati. Harry Kane (Tottenham), Erling Braut Håland (Dortmund) ou Romelu Lukaku (Inter), le remplaçant du Kun devrait être un de ces trois buteurs.